KTEV destek bursu vereceği öğrencileri açıkladı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, 2019 – 2020 öğretim yılında destek bursu vereceği öğrencileri açıkladı.

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28/11/2019

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KTEV destek bursu vereceği öğrencileri açıkladı

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, 2019 – 2020 öğretim yılında destek bursu vereceği öğrencileri açıkladı.

Bu yıl KTEV tarafından 75 öğrenciye destek bursu veriyor.  Bunun  22’si ortaokul, 51’i lise ve 2 tane de üniversite hazırlık bölümü öğrencisi olacak şekilde belirlenmiştir.  KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure ÖRS yazılı açıklamasında, KTEV destek burslarının, KTEV kaynaklarından, hayırsever kişilerden, kurumlardan ve iş insanlarından oluşan “Öğrenci Sponsörleri” tarafından karşılanabileceğini açıkladı.

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure ÖRS açıklamasının devamında, hayırsever vatandaşlara ve  işinsanlarına öğrenci sponsörlüğü üstlenerek, bir öğrencimizin daha uygun şartlarda öğrenimlerini sürdürebilmelerine yardımcı olabileceklerini “Daha fazla sponsör, daha fazla destek bursu” sloganı ile duyurmuştur.

Sponsör olmak isteyenlerin; 228 92 00 numaralı telefondan veya www.ktev.org adresinden detaylı bilgi alabileceklerini de sözlerine ilave etti.

2019 – 2020 YILI BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER İSİM LİSTESİ

ORTAOKUL BURS LİSTESİ

Sıra No İsim –  Soyisim Okul Adı / Sınıfı
1. Kenan Çiçek BTMK / 7. sınıf
2. Hasan Artürk Erenköy Lisesi / 8. sınıf
3. Ülviye Barbali Çanakkale Ortaokulu / 7.sınıf
4. Seymen Tufan Keleş Hala Sultan İlahiyat Kolej / 7. sınıf
5. Pelin Mangu Bekirpaşa Lisesi / 8. sınıf
6. Yağmur Özdemir Bekirpaşa Lisesi / 7. sınıf
7. Ecem Diran Çanakkale Ortaokulu / 7.sınıf
8. Zülal Alan G/M’sa TMK / 7.sınıf
9. Arda Suna Polatpaşa Lisesi / 8.sınıf
10. Berat Efe Açık Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu / 7.sınıf
11. Enes Parçalar Demokrasi Ortaokulu / 8.sınıf
12. Klio Hüdür Demokrasi Ortaokulu / 8.sınıf
13. Melisa Pervin Öner BTMK / 7.sınıf
14. İlayda Korkmaz Erenköy Lisesi / 8.sınıf
15. Ayşegül Güzel Erenköy Lisesi / 7.sınıf
16. Aylin Hacıhasanoğlu Erenköy Lisesi / 7.sınıf
17. Sude Naz Aydenk Erenköy Lisesi / 8.sınıf
18. Burcu Karacan Atleks Sanverler OO / 8 sınıf
19. Sevde Nimet Yıldırım Hala Sultan İlahiyat K / 7 sınıf
20. Sıla Nur Yaman G/M’sa TMK / 8 Sınıf
21. Metehan Emin Bekirpaşa Lisesi / 8 sınıf
22. Bekir Mustafa Öğüt Bekirpaşa Lisesi / 8 sınıf

LİSE BURS LİSTESİ

Sıra No İsim –  Soyisim Okul Adı / Sınıfı
1. Başak Turğay BEAL / 12. sınıf
2. Direm Sertçe BEAL / 10. sınıf
3. Buğçe Güneri G’yurt Meslek Lisesi / 11. sınıf
4. Seçil Aygün BEAL / 9. sınıf
5. Sıla Hulusiağa BEAL / 12. sınıf
6. Defne Toprak Cumhuriyet Lisesi / 12. sınıf
7. Sevim İlayda Mercan NKL / 11. sınıf
8. Hasan Reessur NKL / 9.sınıf
9. Sıla Korkmaz BEAL / 9.sınıf
10. Mina Melda Dingil NKL / 12. sınıf
11. Şamil Sezer Ateş NKL / 9.sınıf
12. Ayça Naciye Tokan AML / 12.sınıf
13. Sıla Yıldırım Cumhuriyet Lisesi / 9.sınıf
14. Çise Sucuoğlu BEAL / 12.sınıf
15. Semia İpek BEAL / 9.sınıf
16. Burak Karataş BEAL / 10.sınıf
17. Seral Karasalih AML / 9.sınıf
18. Ezgi Cerit L’şa AGSL / 12.sınıf
19. Alev Tayarecioğlu Erenköy Lisesi / 9.sınıf
20. Damla Aygün Erenköy Lisesi / 10.sınıf
21. Begüm Dadakoğlu BEAL / 9 sınıf
22. Azra Aydın G/M’sa TMK / 11 sınıf
23. Biriçim Emete Erkurt BEAL / 12 sınıf
24. Songül Konat Erenköy Lisesi / 9 sınıf
25. Emine Arapkasap G’yurt TMK / 11 sınıf
26. Duygu Baybora Erenköy Lisesi / 12 sınıf
27. Hüseyin Aydemir Erenköy Lisesi / 10 sınıf
28. Dilara Cengiz AML / 12 sınıf
29. Gözde Güngör Bekirpaşa Lisesi / 9 sınıf
30. Şefika Birgin G’yurt TMK / 9 sınıf
31. Cemile Cemre Er Erenköy Lisesi / 11 sınıf
32. Fatmanur Çelik Polatpaşa Lisesi / 11 sınıf
33. Münür Balkan Karpaz Meslek Lisesi / 11 sınıf
34. Mehmet Kar Erenköy Lisesi / 9 sınıf
35. Sıla Keleş Hala Sultan İlahiyat K / 10 sınıf
36. Çağla Cilasın Bekirpaşa Lisesi / 12 sınıf
37. Mustafa Mehmet Yaman G/M’sa TMK / 12 sınıf
38. Yusuf Engür LTL / 10 sınıf
39. Doğukan Aydener G/M’sa TMK / 12 sınıf
40. Sudenaz Yeşilyayla Kurtuluş Lisesi / 12 sınıf
41. Dilay Aydener Erenköy Lisesi / 12 sınıf
42. Rojin Kızıl Erenköy Lisesi / 9 sınıf
43. Yaren Babahan Değirmenlik Lisesi / 10 sınıf
44. Umut Annaç NKL / 12 sınıf
45. Zerin Avcın NKL / 10 sınıf
46. Deniz Tosun BEAL / 10 sınıf
47. Zehra Bayraktar Erenköy Lisesi / 9 sınıf
48. Fatma Sütlüceli NKL / 10 sınıf
49. Latif Polat Altun G’yurt TMK / 10 sınıf
50. Hayat Antel BEAL / 10 sınıf
51. Nazlı Şahbaz G/M’sa TMK / 10,sınıf

ÜNİVERSİTE BURS LİSTESİ

Sıra No İsim –  Soyisim Okul Adı / Sınıfı
1. Yusuf Aldağ LAÜ – Hazırlık / Yazılım Mühendisliği
2. Balkız Alnur DAÜ – Hazırlık / Matematik ve Bilg. Bil

KTEV

28/11/2019 12:33
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