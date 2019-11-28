KTEV destek bursu vereceği öğrencileri açıkladı
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, 2019 – 2020 öğretim yılında destek bursu vereceği öğrencileri açıkladı.
28/11/2019
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Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı, 2019 – 2020 öğretim yılında destek bursu vereceği öğrencileri açıkladı.
Bu yıl KTEV tarafından 75 öğrenciye destek bursu veriyor. Bunun 22’si ortaokul, 51’i lise ve 2 tane de üniversite hazırlık bölümü öğrencisi olacak şekilde belirlenmiştir. KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure ÖRS yazılı açıklamasında, KTEV destek burslarının, KTEV kaynaklarından, hayırsever kişilerden, kurumlardan ve iş insanlarından oluşan “Öğrenci Sponsörleri” tarafından karşılanabileceğini açıkladı.
KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure ÖRS açıklamasının devamında, hayırsever vatandaşlara ve işinsanlarına öğrenci sponsörlüğü üstlenerek, bir öğrencimizin daha uygun şartlarda öğrenimlerini sürdürebilmelerine yardımcı olabileceklerini “Daha fazla sponsör, daha fazla destek bursu” sloganı ile duyurmuştur.
Sponsör olmak isteyenlerin; 228 92 00 numaralı telefondan veya www.ktev.org adresinden detaylı bilgi alabileceklerini de sözlerine ilave etti.
2019 – 2020 YILI BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER İSİM LİSTESİ
ORTAOKUL BURS LİSTESİ
|Sıra No
|İsim – Soyisim
|Okul Adı / Sınıfı
|1.
|Kenan Çiçek
|BTMK / 7. sınıf
|2.
|Hasan Artürk
|Erenköy Lisesi / 8. sınıf
|3.
|Ülviye Barbali
|Çanakkale Ortaokulu / 7.sınıf
|4.
|Seymen Tufan Keleş
|Hala Sultan İlahiyat Kolej / 7. sınıf
|5.
|Pelin Mangu
|Bekirpaşa Lisesi / 8. sınıf
|6.
|Yağmur Özdemir
|Bekirpaşa Lisesi / 7. sınıf
|7.
|Ecem Diran
|Çanakkale Ortaokulu / 7.sınıf
|8.
|Zülal Alan
|G/M’sa TMK / 7.sınıf
|9.
|Arda Suna
|Polatpaşa Lisesi / 8.sınıf
|10.
|Berat Efe Açık
|Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu / 7.sınıf
|11.
|Enes Parçalar
|Demokrasi Ortaokulu / 8.sınıf
|12.
|Klio Hüdür
|Demokrasi Ortaokulu / 8.sınıf
|13.
|Melisa Pervin Öner
|BTMK / 7.sınıf
|14.
|İlayda Korkmaz
|Erenköy Lisesi / 8.sınıf
|15.
|Ayşegül Güzel
|Erenköy Lisesi / 7.sınıf
|16.
|Aylin Hacıhasanoğlu
|Erenköy Lisesi / 7.sınıf
|17.
|Sude Naz Aydenk
|Erenköy Lisesi / 8.sınıf
|18.
|Burcu Karacan
|Atleks Sanverler OO / 8 sınıf
|19.
|Sevde Nimet Yıldırım
|Hala Sultan İlahiyat K / 7 sınıf
|20.
|Sıla Nur Yaman
|G/M’sa TMK / 8 Sınıf
|21.
|Metehan Emin
|Bekirpaşa Lisesi / 8 sınıf
|22.
|Bekir Mustafa Öğüt
|Bekirpaşa Lisesi / 8 sınıf
LİSE BURS LİSTESİ
|Sıra No
|İsim – Soyisim
|Okul Adı / Sınıfı
|1.
|Başak Turğay
|BEAL / 12. sınıf
|2.
|Direm Sertçe
|BEAL / 10. sınıf
|3.
|Buğçe Güneri
|G’yurt Meslek Lisesi / 11. sınıf
|4.
|Seçil Aygün
|BEAL / 9. sınıf
|5.
|Sıla Hulusiağa
|BEAL / 12. sınıf
|6.
|Defne Toprak
|Cumhuriyet Lisesi / 12. sınıf
|7.
|Sevim İlayda Mercan
|NKL / 11. sınıf
|8.
|Hasan Reessur
|NKL / 9.sınıf
|9.
|Sıla Korkmaz
|BEAL / 9.sınıf
|10.
|Mina Melda Dingil
|NKL / 12. sınıf
|11.
|Şamil Sezer Ateş
|NKL / 9.sınıf
|12.
|Ayça Naciye Tokan
|AML / 12.sınıf
|13.
|Sıla Yıldırım
|Cumhuriyet Lisesi / 9.sınıf
|14.
|Çise Sucuoğlu
|BEAL / 12.sınıf
|15.
|Semia İpek
|BEAL / 9.sınıf
|16.
|Burak Karataş
|BEAL / 10.sınıf
|17.
|Seral Karasalih
|AML / 9.sınıf
|18.
|Ezgi Cerit
|L’şa AGSL / 12.sınıf
|19.
|Alev Tayarecioğlu
|Erenköy Lisesi / 9.sınıf
|20.
|Damla Aygün
|Erenköy Lisesi / 10.sınıf
|21.
|Begüm Dadakoğlu
|BEAL / 9 sınıf
|22.
|Azra Aydın
|G/M’sa TMK / 11 sınıf
|23.
|Biriçim Emete Erkurt
|BEAL / 12 sınıf
|24.
|Songül Konat
|Erenköy Lisesi / 9 sınıf
|25.
|Emine Arapkasap
|G’yurt TMK / 11 sınıf
|26.
|Duygu Baybora
|Erenköy Lisesi / 12 sınıf
|27.
|Hüseyin Aydemir
|Erenköy Lisesi / 10 sınıf
|28.
|Dilara Cengiz
|AML / 12 sınıf
|29.
|Gözde Güngör
|Bekirpaşa Lisesi / 9 sınıf
|30.
|Şefika Birgin
|G’yurt TMK / 9 sınıf
|31.
|Cemile Cemre Er
|Erenköy Lisesi / 11 sınıf
|32.
|Fatmanur Çelik
|Polatpaşa Lisesi / 11 sınıf
|33.
|Münür Balkan
|Karpaz Meslek Lisesi / 11 sınıf
|34.
|Mehmet Kar
|Erenköy Lisesi / 9 sınıf
|35.
|Sıla Keleş
|Hala Sultan İlahiyat K / 10 sınıf
|36.
|Çağla Cilasın
|Bekirpaşa Lisesi / 12 sınıf
|37.
|Mustafa Mehmet Yaman
|G/M’sa TMK / 12 sınıf
|38.
|Yusuf Engür
|LTL / 10 sınıf
|39.
|Doğukan Aydener
|G/M’sa TMK / 12 sınıf
|40.
|Sudenaz Yeşilyayla
|Kurtuluş Lisesi / 12 sınıf
|41.
|Dilay Aydener
|Erenköy Lisesi / 12 sınıf
|42.
|Rojin Kızıl
|Erenköy Lisesi / 9 sınıf
|43.
|Yaren Babahan
|Değirmenlik Lisesi / 10 sınıf
|44.
|Umut Annaç
|NKL / 12 sınıf
|45.
|Zerin Avcın
|NKL / 10 sınıf
|46.
|Deniz Tosun
|BEAL / 10 sınıf
|47.
|Zehra Bayraktar
|Erenköy Lisesi / 9 sınıf
|48.
|Fatma Sütlüceli
|NKL / 10 sınıf
|49.
|Latif Polat Altun
|G’yurt TMK / 10 sınıf
|50.
|Hayat Antel
|BEAL / 10 sınıf
|51.
|Nazlı Şahbaz
|G/M’sa TMK / 10,sınıf
ÜNİVERSİTE BURS LİSTESİ
|Sıra No
|İsim – Soyisim
|Okul Adı / Sınıfı
|1.
|Yusuf Aldağ
|LAÜ – Hazırlık / Yazılım Mühendisliği
|2.
|Balkız Alnur
|DAÜ – Hazırlık / Matematik ve Bilg. Bil
KTEV