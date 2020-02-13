Sivil Savunma personeline temel ilk yardım eğitimi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen temel ilk yardım eğitimlerine devam ediliyor. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda görev yapan ve hem teorik hem de uygulamalı olarak ilk yardım eğitimleri veren personele yönelik pazartesi başlayan “temel ilk yardım eğitimi”, yarın tamamlanacak.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kursta, “genel ilk yardım bilgileri, hasta veya yaralının olay yerinde değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, suda boğulmalarda, kanamalarda, şok/şokta, yaralanmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırma ve sokmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım” eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı olarak hasta ve yaralı taşıma teknikleri ile temel yaşam desteği konularında eğitim icra edildi.

Eğitimlere katılan personelin Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın sorumluluk sahasında bulunan daire/müessese ve halk örgütü ekiplerine teorik ve uygulamalı olarak ilk yardım eğitimleri verdiği belirtildi.

Eğitimler Sağlık Bakanlığı uzman eğitmenlerinden Aynur Özkum İzveren ve Filiz Uzun tarafından veriliyor.

13/02/2020 13:12