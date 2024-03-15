20'li yaşlarda iki genç dehşet saçtı

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15/03/2024

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20'li yaşlarda iki genç dehşet saçtı

 

 

Emekli öğretmen, yaptığı sosyal ve kültürel çalışmalarla büyük takdir toplayan Oya Kutsal, adeta isyan etti.

Girne aşığı Oya Kutsal, dün akşam saatlerinde 20'li yaşlarında iki gencin Girne Türk Mahallesi olarak bilinen bölgede evlere girerek hırsızlık yapma girişimini, "Tehlikedeyiz, güvende değiliz" diyerek yorumladı.

Polisin devriye gezmesini isteyen Oya Kutsal, isyanını şu cümlelerle dile getirdi:

TEHLİKEDEYİZ

Eskiden güvenli bir ülkeydik. Buna rağmen her gece polis devriye gezerdi. Şimdi tehlikedeyiz ama devriye yok. Dün gece 20'li yaşlarda iki genç Türk Mahallesi'nde korku saçtılar. Evleri teker teker denediler. İçeri girmek için camları kırdılar.

15/03/2024 08:06
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TAGS: oya kutsal, girne, hırsızlık
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