'20’nci Orkide Yürüyüşü' bugün yapılıyor

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) CENGO-V Vakfı ile iş birliği ve TELSİM ana sponsorluğunda bu yıl 20’ncisini düzenlediği Orkide Yürüyüşü, bugün Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Dilekkaya ormanında yapılıyor.

KAV’dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez Dilekkaya ormanında yapılacak 20’nci Orkide Yürüyüşü saat 10.00'da başlayacak; başlangıç ve bitiş noktaları aynı olacağından yürüyüş alanına ulaşım otobüsler yerine katılımcıların kendi araçlarıyla yapılacak.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da hediye çekilişlerinin yapılacağı belirtilen açıklamada, katılımcıların bilet numaralarını 0548 855 15 15’e kısa mesaj olarak göndermeleri halinde çekilişe katılabilecekleri kaydedildi.

Katılımcıların; yürüyüşün yapılacağı alanda kurulacak 20 adet stanttan sağlıklı gıda ürünleri, köy ürünleri ve içecek satın alabilecekleri kaydedilen açıklamada, “Şampiyon Melekler”in de unutulmadığı belirtilerek, açılacak KAV standında “Şampiyon Melekler” tişörtlerinin de satışa sunulacağı ifade edildi. Alanda, satış stantlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi’nin de bir standı olacak.

Katılımcıların yürüyüş alanına toplanmaları esnasında Tarık Tekman’ın sunumu ile tai-chi gösterisi, yürüyüşün sonunda da Değirmenlik Folklor Grubu ile Dilekkaya Muhittin Tüzel Jimnastik Derneği gösterileri ve Mesarya Yıldızları Jimnastik İhtisas Derneği’nin gösterimleri olacak.

Açıklamada, 20’nci Orkide Yürüyüşü ’ne katılım için henüz bilet almamış kişilerin yürüyüşün başında Kanser Araştırma Vakfı’na ait stanttan biletlerini 100 TL’lik bağış karşılığı satın alabilecekleri de kaydedildi.

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09/04/2023 11:16