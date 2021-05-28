20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 666 olduğunu, 20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, “İki kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır. 6 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.” denildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Yenikent-2 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-1/ Hamitköy-1

Girne

Girne Merkez- 5 / Karakum-2 / Alsancak-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Mormenekşe-1

Lefke

Gemikonağı-1

28 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7666

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 20

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 16

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.198.877

Toplam Vaka Sayısı: 7177

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6865

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 279

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 19

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 250

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 8

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 806

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 65

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1821

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6294

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28/05/2021 18:31