21-22 Aralık’ta yapılacak New Year Bazaar etkinliğinin geliri ilkokul çocuklarının olacak

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19/12/2024

21-22 Aralık’ta yapılacak New Year Bazaar etkinliğinin geliri ilkokul çocuklarının olacak

Lefkoşa Gençlik Derneği’nin New Year Bazaar etkinliği 21-22 Aralık tarihlerinde Yenikent’te yapılacak.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek New Year Bazaar’dan elde edilen gelir, ilkokul çocuklarının ihtiyaçları için kullanılacak. Yılbaşı çekilişiyle hediyelerin de dağıtılacağı etkinlikte stantlar kurulacak, dans gösterileri sunulacak.

Lefkoşa Gençlik Derneği Yürütme Kurulu adına yazılı açıklama yapan Merve Dayı, bu etkinliğe katılacakların hem yeni yıl coşkusunu paylaşabileceğini, hem de çocukların geleceğine katkı sağlayabileceği belirtti.

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TAGS: 21-22 Aralık, New Year Bazaar
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