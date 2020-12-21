21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Mesajları

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, siyasiler, kurum, kuruluşlar ve dernekler mesaj yayımlıyor.

İşte Şehitler Haftası mesajları:

BAKAN ÜSTEL: “KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLARINI KARARLILIKLA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türkü'nün, yıllar boyu maruz kaldığı acı ve işkencelere rağmen umut ve azmini hiçbir zaman kaybetmeden başını dik tutmasını bildiğini, inanç ve güvenle arkasına bakmadan ilerlemeyi başardığını dile getirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Kıbrıs tarihine Kanlı Noel olarak geçen 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türk halkına eşi benzeri görülmemiş bir vahşet ve şiddet yöneltildi” diyen Üstel, saldırılara dur demek, Kıbrıs Türk halkını hak ettiği özgür ve bağımsız yaşama kavuşturmak için kahraman Mücahit ve Mehmetçiklerin canlarını feda ederek, şehadet mertebesine ulaştıklarını vurguladı.

Ünal Üstel şöyle devam etti;

“Bağımsızlık ve özgürlük yolunda geçmişte tüm dünyaya göstermiş olduğumuz bu kararlılıktan güç alarak bugün de mücadelemize devam etmekteyiz. Anavatanımızdan aldığımız güçle, dün olduğu gibi bugün de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini sabırla ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde mücadelemizin kahramanları olan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun."

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MEMUR-SEN, ŞEHİTLERİ RAHMET, GAZİLERİ MİNNET VE ŞÜKRANLA ANDI

Memur-Sen, bu günlere gelinmesinde canlarını feda etmiş şehitleri rahmet, gazileri minnet ve şükranla andı.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, 21 Aralık 1963’ün, Akritas Soykırım Planı’nın, Rum-Yunan tarafından, Kıbrıs Türk halkına karşı uygulamaya konduğu tarih olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu saldırılara karşı, büyük bir direnç gösterdiğini,1974 Mutlu Barış Harekatı’na kadar 11 yıl boyunca, bir varoluş mücadelesi sürdürdüğünü hatırlattı.

“21-25 Aralık, KKTC Mücadele ve Şehitler Haftası olarak andığımız bu günlerde geçmişi unutmadık, unutmayacak ve asla unutturmayacağız” diyen Manga, Kıbrıs Türk Halkı’nın,1950’li yıllarda Cemaat olarak başladığı varoluş mücadelesinde,1960’lı yıllarda toplum düzeyine,1974 sonrası egemen varlığını tescil etmiş, KKTC Devleti’ne sahip bir halk noktasına ulaştığını vurguladı.

Manga, yeni nesillere bir daha asla geçmişin acılarını yaşatmamakta kesin kararlı olduklarını, bunun için de, egemen varlığın simgesi KKTC Devleti’ne sahip çıkmak, yüceltmek ve tanıtmak hedefinde olduklarını söyledi.

Garantör Türkiye ile birlikte, güç ve gönül birliği içerisinde yürüyerek, daha güzel günlere ulaşacaklarından emin olduklarını belirten Manga, Rum-Yunan tarafını, üniter bir yapı, sözde Federal çözüm adı altında, Kıbrıs Türk halkını azınlık yapma hayalinden vazgeçmeye çağırdı.

Manga, “tek çözüm, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünde, KKTC Devleti’nin egemen varlığı temelinde, ya konfederal bir çözüm ya da iki halka dayalı, iki egemen komşu temelinde iki egemen Devletli çözümdür” dedi.

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ: “RUMLAR ENOSİS HEDEFİNDEN VAZGEÇMEDİ”

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajında, Kıbrıslı Rumların ENOSİS hedefinden vazgeçmediğini belirtti.

Dernekten yayımlanan mesajda, 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türklerine başlatılan saldırılar soykırım olarak nitelendirilerek, “Rumların Türklere karşı neler yapabileceklerinin bilinciyle bağımsız ve tam güvenlik içinde özgür yaşamanın değerini yeniden anlamlandırarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatma kararlılığımızı teyit ediyoruz” denildi.

“Rum-Yunan ikilisi dün olduğu gibi bugün de ENOSİS’i gerçekleştirebilmek için düşman gördükleri Türk halkını imha etmek gereğine inanmaktadır. Bu gerçeği Rum-Yunan liderlerinin açıklamaları tartışmasız ortaya koymaktadır” ifadeleri kullanılan mesajda, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerde, Türkiye’ye karşı yaptırım uygulaması için yürütülen çalışmaların Türklere karşı gerçek niyeti ortaya koyduğu belirtildi.

Federasyon temelinde bir anlaşmayı isteyenlere atıfta bulunulan mesajda, “Rumların Türk halkıyla birlikte yaşamaya ancak üç yıl dayanabildiklerini ve Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şeyi paylaşmak istemedikleri gerçeğini, yaşadığımız soykırım vahşetini unutmamalıdırlar” denildi.

Egemenlik, bağımsızlık ve özgürlüğün hiçbir şeyle değiştirilemeyeceği kaydedilen mesajda, “Bu gerçeği Kıbrıs Türk halkı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 21 Aralık 1963 soykırımını, Rum vahşetini var oluş mücadelesi yıllarında yaşayarak görmüştür” ifadeleri yer aldı.

Mesajda ayrıca Kıbrıs’ta bir antlaşmanın ancak iki eşit egemen bağımsız devlet ve garanti sisteminin korunması temelinde olabileceği gerçeğinin bütün taraflarca kabul edilmesi gerektiği kaydedildi.

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MEMUR-SEN, ŞEHİTLERİ RAHMET, GAZİLERİ MİNNET VE ŞÜKRANLA ANDI

Memur-Sen, bu günlere gelinmesinde canlarını feda etmiş şehitleri rahmet, gazileri minnet ve şükranla andı.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, 21 Aralık 1963’ün, Akritas Soykırım Planı’nın, Rum-Yunan tarafından, Kıbrıs Türk halkına karşı uygulamaya konduğu tarih olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu saldırılara karşı, büyük bir direnç gösterdiğini,1974 Mutlu Barış Harekatı’na kadar 11 yıl boyunca, bir varoluş mücadelesi sürdürdüğünü hatırlattı.

“21-25 Aralık, KKTC Mücadele ve Şehitler Haftası olarak andığımız bu günlerde geçmişi unutmadık, unutmayacak ve asla unutturmayacağız” diyen Manga, Kıbrıs Türk Halkı’nın,1950’li yıllarda Cemaat olarak başladığı varoluş mücadelesinde,1960’lı yıllarda toplum düzeyine,1974 sonrası egemen varlığını tescil etmiş, KKTC Devleti’ne sahip bir halk noktasına ulaştığını vurguladı.

Manga, yeni nesillere bir daha asla geçmişin acılarını yaşatmamakta kesin kararlı olduklarını, bunun için de, egemen varlığın simgesi KKTC Devleti’ne sahip çıkmak, yüceltmek ve tanıtmak hedefinde olduklarını söyledi.

Garantör Türkiye ile birlikte, güç ve gönül birliği içerisinde yürüyerek, daha güzel günlere ulaşacaklarından emin olduklarını belirten Manga, Rum-Yunan tarafını, üniter bir yapı, sözde Federal çözüm adı altında, Kıbrıs Türk halkını azınlık yapma hayalinden vazgeçmeye çağırdı.

Manga, “tek çözüm, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünde, KKTC Devleti’nin egemen varlığı temelinde, ya konfederal bir çözüm ya da iki halka dayalı, iki egemen komşu temelinde iki egemen Devletli çözümdür” dedi.

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SANER: “ŞEHİTLERİMİZ SAYESİNDE ÜZERİNDE DEVLET KURDUĞUMUZ BİR COĞRAFYAYA KAVUŞTUK”

Başbakan Ersan Saner, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının, 1955-1974 yılları arasında şehitler vermek pahasına, mücadele vererek özgürlüğünü koruyabildiğini ve bir devlet kurulabildiğini ifade ederek, devlete sahip çıkmanın şehitlere verilen sözün bir gereği olduğunu kaydetti.

Başbakan Saner mesajında, “Kıbrıs Türk halkı zor günlerden geçerek bu günlere geldi. Bir daha yaşanmasını asla istemediğimiz saldırılar, acılar yaşadık. Kıbrıs Türkü’nün 21-25 Aralık 1963 Kanlı Noel’inde Rum saldırılarına karşı Kıbrıs’ın dört bir yanında verdiği mücadele, tarihin en onurlu, kahramanca direnişlerinden biridir” dedi.

21 Aralık 1963’te Akritas Planı’nın yürürlüğe konularak adanın bütününün Yunan hegemonyasına alınması hedeflendiğini hatırlatan Saner, “Ama başaramadılar. Kıbrıs Türk Mücahidinin direnişi ile Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkını kullanarak müdahalede bulunması Rum-Yunan ikilisinin emellerine ulaşmasını engelledi” ifadelerini kullandı.

Başbakan Saner, mesajında şunları kaydetti:

“Tarihi gerçekler ortadadır; Kıbrıs Türk halkı, 1955-1974 yılları arasında şehitler vermek pahasına, şanlı bir mücadele ile özgürlüğünü koruyabilmiştir. 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ve yine şehitlerimiz sayesinde üzerinde devlet kurduğumuz bir coğrafyaya kavuştuk; Egemenliğimizi perçinledik. Kimse bizi bu noktadan geri götüremez. Devletimize özgürlüğümüze, egemenliğimize sahip çıkmak şehitlerimize verdiğimiz sözün, gelecek nesillere olan borcumuzun bir gereğidir.”

Saner, “Türk halkının özgürlüğü için canını veren şehitlerimizi rahmetle, aramızda olan gazilerimizi şükranla aramızda olmayanları da rahmetle anıyoruz” dedi.

Mesajında Kıbrıs konusuna da işaret eden Başbakan Saner, Crans Montana’dan bu yana yaşananlar gelişmelerin Rum liderliğinin tutumunu ortaya koyduğunu ve artık Kıbrıs’ta federal bir çözüm olamayacağını netleştirdiğini ifade ederek, “Egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir anlaşma, anlaşmalı ayrılık gibi çözüm formüllerinin de artık masaya konulması lazımdır” ifadesine yer verdi.

Saner, ayrıca Kıbrıs Türk toplumunun, KKTC’ye sahip çıkarak, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmesine dur denmesi gerektiğini de kaydetti.

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ARIKLI: “HUZUR VE BARIŞ İÇERİSİNDE YAŞAMA HAKKINI, MÜCAHİDİN DİRENİŞİ VE TÜRKİYE’NİN GARANTÖR DEVLET OLARAK MÜDAHALE HAKKINI KULLANMASINA BORÇLUYUZ”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Baklanı Erhan Arıklı, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Arıklı’nın mesajı şöyle:

“Tarihe Kanlı Noel ismiyle geçen 21 Aralık 1963 saldırıları ve sonrası, sayısız masum Kıbrıs Türk’ünün katledildiği, birçok Türk köyünün yakılıp yıkıldığı, binlercesinin göçe zorlandığı ve 1974 yılına kadar Kıbrıs Türk halkının insanlık dışı yaşama mahkûm edildiği yadsınamaz bir gerçektir…

Eğer ki huzur ve barış içerisinde yaşam hakkı elde etmişsek bunu Kıbrıs Türk mücahidinin direnişi ve Türkiye’nin garantör devlet olarak müdahale hakkını kullanmasına borçluyuz. Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin gerçek kahramanları Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz…”

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21/12/2020 10:56