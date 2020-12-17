21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Nedeniyle Posta Gönderilerine Özel Damga

Posta Dairesi, 21 Aralık Pazartesi günü posta merkezlerine giden posta gönderilerine Şehitler Haftası’na özel tarih damgası tatbik edecek.

Posta Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle 21 Aralık Pazartesi günü Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Posta merkezlerinde giden posta gönderilerinde pulun üzerine, gelen posta gönderilerinin ise ön yüzüne, özel tarih damgası tatbik edilecek.

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17/12/2020 15:31