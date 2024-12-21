21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Güzelyurt’ta tören düzenlendi

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Güzelyurt’ta da tören düzenlenerek, şehitler anıldı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da başlayan törene Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu, saygı duruşu ve saygı atışı ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende, Kaymakamlık adına Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Sultan Tersan ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Yüzbaşı Mehmet Tosun günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı. Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Öğrencisi Şengül Yaşlı “Mücahidimin Sesi” adlı şiir okudu.