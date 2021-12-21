21-25 Aralık Şehitler Haftası Nedeniyle Şehitler Anıtı Önünde Tören Düzenlendi

21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla bu sabah Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde anma töreni düzenlendi.

Saat 09.30’da başlayan törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören son buldu.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti başkanları, askerî erkan, muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

ANIT ÖZEL DEFTER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterine şunları yazdı:

“Vatan bildiğimiz bu topraklarda Kıbrıs Türk halkının onurunu, şerefini ve özgülüğü ile bağımsızlığını korumak uğruna, canlarınızı seve seve feda ederek, şehadet mertebesine ulaştınız. Kıbrıs Türk halkını yok edip, Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak için 58 yıl önce başlatılan Rum saldırılarına karşı Türk Mukavemet Teşkilatı öncülüğünde büyük direniş göstererek, Kıbrıs’ta Türk varlığını korurken, adanın Yunanistan’a bağlanmasını engellediniz. Canınız pahasına göstermiş olduğunuz büyük fedakarlık ve yürüttüğünüz destansı direniş sonrasında Kıbrıs Türk halkı bugün kendi vatanında, kendi devletinin çatısı altında egemen ve özgür olarak yaşamaktadır. Siz aziz şehitlerimizi unutmadık, asla unutmayacağız. Sonsuza kadar Kıbrıs Türk halkının yüreğinde yaşayacaksınız. Siz aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun”Kıbrıs Türk

Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ise anıt özel defterine şu satırları kaydetti:

“Aziz şehitlerimiz; Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne kavuşturmak için vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarınızı hiçe sayarak ölüme koşan sizler, makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaştınız. Kıbrıs Türkü’nün, yıllarca maruz kaldığı haksızlık ve zulümden kurtulması, kendi devleti ve bayrağı altında bir vatan sahibi olması uğruna tüm dünyaya Türk milletinin üstün cesaretini, bağımsızlık aşkını ve tükenmez azmini gösterdiniz. Mehmetçik ve mücahit olarak olağanüstü bir destan yazdınız. Yüce Türk milleti ve onun bağrından çıkmış kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensupları olarak bizler de bu emsalsiz mücadeleden aldığımız güçle, dün olduğu gibi bugün de ‘Kalırsam gazi ölürsem şehit’ şiarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve mücahit Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini sabırla ve kararlılıkla savunmaya devam etmekte, aziz hatıranızı sonsuza kadar yaşatma azim kararlılığındayız. Kabirlerinizde rahat uyuyunuz. Bu anlamlı günde hepinizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun”

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21/12/2021 11:23