21-25 Aralık Şehitler Haftası nedeniyle Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi

21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde anma töreni düzenlendi.

Tören saat 09.30'da protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışıyla devam eden törende, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti başkanları, askerî erkan, muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

- Anıt Özel Defteri

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Kıbrıs Türk halkının, eşi benzeri görülmemiş bir zulüm ve adaletsizliğe karşı verdiği varoluş mücadelesinde canlarınızı feda ederek şehitlik mertebesine ulaştığınız kara günlerin 61. yılında sizleri özlem, rahmet ve derin bir saygıyla anıyoruz. Kahraman Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda başı dik, onurlu bir şekilde yaşayabilmesi ve vatanına sahip çıkabilmesi için Mehmetçik ile omuz omuza yapılabilecek en büyük fedakarlığı yaparak hayatlarınızı verdiniz. Huzur ve güven içerisinde özgürce yaşayabilmek ve kendi kaderine sahip çıkma kararlılığıyla dökülen kanlarınızı, gösterdiğiniz büyük fedakarlıkları asla unutmamız mümkün değildir. Sayenizde Kıbrıs Türk halkı bugün özgürlük ve güven içerisinde yaşamını sonsuza dek sürdürecektir.

Geçmişte yaşanan acıları unutmadan, onlardan ders çıkararak geleceği daha güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şekilde inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada, geçmişte yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması en büyük temennimizdir. Egemen eşit, uluslararası eşitliğe dayalı iki devletli siyasetimizi bu uğurda, yeniden kan dökülmemesi ve Kıbrıs Türk halkının eski günleri tekrar yaşamaması adına sürdürüyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyor, sizleri bu anlamlı günde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

KTBK Komutan Vekili, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ise anıt özel defterine şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkü’nü ezmeye çalışanlara gövdelerini siper eden, bağımsızlık aşkıyla hayatlarını hiçe sayan Aziz Şehitlerimiz;

Asil Türk Milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak bizler; uğruna canınızı verdiğiniz bu toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kanımızın son damlasına kadar koruyacak ve özgürlük mücadelesiyle tarihe geçen hatıranızı ilelebet yaşatacağız. Şanlı hatıranızı her an yüreğimizde hissederek uğruna can verdiğiniz değerleri korumak, kollamak ve yaşatmak için gerektiğinde camımızı feda etmeye kararlı ve azimliyiz.

Sizlerden aldığımız güç, azim ve ilham ile Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve özgürlüğünü her türlü tehlikeye karşı korumaya devam edecek ve bir oldubittiye asla izin vermeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, değerli hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”