21-27 Kasım Diş Hekimliği Haftası dolayısıyla afiş yarışması düzenlenecek

22 Kasım “Diş Hekimliği Günü” ve bu günü içine alan hafta “Diş Hekimliği Haftası” olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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18/11/2022

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21-27 Kasım Diş Hekimliği Haftası dolayısıyla afiş yarışması düzenlenecek

22 Kasım “Diş Hekimliği Günü” ve bu günü içine alan hafta “Diş Hekimliği Haftası” olarak her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu adına Dt. Halil Bakkaloğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, bu yıl 21-27 Kasım tarihlerinde kutlanacak olan hafta dolayısıyla bir afiş yarışması düzenlenecek.

18/11/2022 10:38
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TAGS: Diş Hekimliği Haftası
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