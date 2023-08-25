21 araç trafikten men edildi

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlüklerinin sorumluluk sahaları içerisinde dün 20.00-00.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde, toplam 2 bin 667 sürücü kontrol edilirken, 425 sürücü rapor edildi. 21 araç ise trafikten men edildi.

-Gazimağusa

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’daki denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, cafeler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi.

Denetimlerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

-1350 sürücü kontrol edildi, 150 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu ise toplam 1350 araç sürücüsü kontrol edildi. 10’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 150 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 1 araç trafikten men edildi, 2 sürücü de tutuklandı.

-Girne

Girne’de denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 20 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

-580 sürücü kontrol edildi, 184 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu ise toplam 580 araç sürücüsü kontrol edildi. 66’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetiz araç kullanmak, 3’ü seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 184 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 18 araç trafikten men edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’taki denetimler kapsamında alkollü içki satışı yapılan yerler, bet ofisleri ve kahvehaneler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

-737 sürücü kontrol edildi, 91 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu toplam 737 araç sürücüsü kontrol edildi. 13’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 91 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 2 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.