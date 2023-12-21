21 Aralık kış gündönümü: Bugün en uzun gece yaşanacak

21 Aralık Kış gündönümü nedir, neler olur? Bu gece Kuzey Yarımküre'de en uzun gece yaşanacak, sonra da gün gün geceler kısalmaya başlayacak... Türkiye'de en uzun gündüzü Hatay, en uzun geceyi ise Sinop geçirecek.

Bugün 21 Aralık... Yani kışın başlangıcı...

Kuzey Yarımkürede en uzun gece, Güney Yarımkürede ise en uzun gündüz yaşanacak. Güneş ışınları bugün Oğlak dönencesine dik gelecek.

Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

21 Aralık'ta neler oluyor?

Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir. Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir.

24 saat gece 24 saat gündüz

Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bugün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır. Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

Ekinoks tarihleri

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.



21 Haziran (yengeç ekinoksu): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

21 Aralık (oğlak ekinoksu): 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi yaşanır. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir ve güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede ise kış başlar.