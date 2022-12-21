21 Aralık Kış gündönümü nedir, özellikleri neler?

21 Aralık Kış gündönümü nedir, neler olur? Kuzey Yarımkürede en uzun gece yaşanırken, Güney Yarımkürede de en uzun gündüz yaşanmış olur. 21 Aralık günü yaşanan bu gelişme, Güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik gelmesiyle meydana geliyor. Peki, 21 Aralık'ta neler yaşanıyor?

Kış gündönümü 21 Aralık'ta yaşanıyor. Bu tarihte ise en uzun gece, en kısa gündüz yaşanmış oluyor. Kusey Yarımkürede geceler uzarken, Güney Yarımkürede ise gündüzler uzamış oluyor. Güneş ışınları nedeniyle yaşanan bu gelişmeler nedeniyle Türkiye'de en uzun gece Sinop'ta olacak. İşte, 21 Aralık hakkında...

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümü 21 Aralık'ta güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği andır. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bu tarihte Güney yarımkürede en uzun gündüz yaşanır.

EN UZUN GECE NE ZAMAN, NELER YAŞANIR?

Kuzey Yarımkürede, 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanır. 23 Aralık itibariyle geceler kısalır, gündüzler ise uzar. Türkiye'de 21 Aralık'ta, ülkenin Kuzey'indeki Sinop'ta 15 saat 6 dakikayla en uzun gece olacak. En kısa gece ise 14 saat ile Hatay'da yaşanacak.



21 Aralık'ta Güney Yarıkürede yaz, Kuzey Yarımkürede de kış mevsimi başlangıcı olarak bilinir. Kuzey Yarım Kürede, güneş ışınları Yengeç Dönnecesi'ne 43 derece 06'lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar.

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21/12/2022 08:34