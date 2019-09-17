21 Eylül 2019 Let’s Do It

Let’s Do It!(Haydi Yapalım!)” çevre temizliğine farkındalık hareketi 169 ülke ile eş zamanlı olarak 21 Eylül 2019 tarihinde Kuzey Kıbrıs'ta dört bölgede temizlik etkinliği gerçekleştirilecek.

JCI Kuzey Kıbrıs Genç Müteşebbisler ve Liderler Derneği’nden konu ile yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Dünya Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu (Junior Chamber International , JCI) 200,000’i aşkın üyesi ile 123 ülkede faaliyet gösteriyor. JCI Kuzey Kıbrıs Genç Müteşebbisler ve Liderler Derneği olarak 26 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. JCI Kuzey Kıbrıs'ı Dünya Senatosu temsil eden 14 Senatör bulunmaktadır. JCI Dünyada 106. yılını tamamlamış ve Birleşmiş Milletler logosunu taşıyan tek dernek olma özelliğine sahiptir. JCI, dünya üzerindeki toplumlarda pozitif değişime ve gelişime katkıda bulunmak için gençlerin liderlik ve girişimcilik becerilerini, sosyal sorumluluklarını, ulusal ve uluslar arası dostluklarını geliştirme misyonunu taşımaktadır.

Let’s Do It 2008 yılında küçük bir baltık ülkesi olan Estonya’da ortaya çıkan ve 50.000 kişinin bir araya gelerek ülkenin 10.000 ton çöpünü 5 saat içinde temizlemesiyle birlikte etki alanını hızla genişleterek tek günde temizlik modeli 15 ülke tarafından çarpıcı sonuçlarla tekrar eden bir farkındalık hareketi olmasıyla büyük ses getirdi. Bu hareketin sonucunda toplam katılımcı sayısı 2,5 milyonu bulduğu veriler arasına kaydedildi.

Estonya'dan başlayan ve dünya genelinde bir dizi yerel, ulusal ve bölgesel temizlik etkinliğine katılmalarını isteyen küresel çevre temizlik hareketi Let’s Do It (Haydi Yapalım) 21 Eylül 2019’da Tüm Dünyada ve KKTC’nin 4 noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir

Bu yıl Alsancak, Lapta ,Lefkoşa ve Yeniboğaziçi belediyeleri işbirliği ve Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Slow food Salamis, Denizler Mavi Kalsın, Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi, Cittaslow Yeniboğaziçi, Girne Ada Lions Kulubü, Alsancak Mare E Monte Lions Kulübü, Alpet, Nautilus Scuba Diving school, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Lemar desteğiyle gerçekleşecek olan Let’s Do It ile genç nesillere temiz bir dünya bırakılması hedefleniyor.

2018 yılında KKTC’ de Alsancak ve Lapta bölgesinde, 500 kişinin katılımıyla organize edilen etkinlikte 23 ton atık toplanmıştı. Kendi bünyesinde barındırdığı binlerce aktif gönüllüsü, farklı sivil toplum örgütlerinde gönüllülük esaslı çalışmalar yürüten aktivistler ve çevreye duyarlı bütün vatandaşlarımız ile birlikte, bu yıl 4 farklı lokasyonla 1000’i aşkın gönüllünün bu projeye destek vermesi bekleniyor.

Her yaş aralığından katılım gösterecek olan gönüllüler Dünya Temizlik Gününün oluşturduğu farkındalık ve milli çöp meselesi hakkında detaylı bilgi sahibi olma fırsatını yakalayarak, yaşam alanımız olan Dünya’nın sürdürülebilir kılınması adına gerekli olan bilinci aşılayacak.

JCI Kuzey Kıbrıs 2019 Başkanı

İpek Denizli

05338772170

[email protected]

[email protected]

JCI Kuzey Kıbrıs 2019 LETS DO IT Direktörü

Ayça Yıldız

05338711306

[email protected]

JCI Kuzey Kıbrıs 2019 LETS DO IT Direktörü

Ahmet Erman Karagöz

05338772795

[email protected]