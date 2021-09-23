21 Eylül Dünya Alzheimer Gününde Çağın Hastalığı Alzheimer Anlatıldı

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu’na üye Lions Kulüpleri ve Beyarmudu Belediyesi işbirliğinde “Alzheimer” konulu konferans düzenlendi.

Güney Beyarmudu Sosyal Tesislerinde düzenlenen konferansta Uzman Nörolog Doç.Dr Bahar Kaymakamzade tarafından Alzheimer’in ortaya çıkışı, belirtileri, etkileri, şikayetleri, risk faktörleri gibi konular anlatıldı.

Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğin açılışında konuşan Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyon Başkanı Ln. Duygu Adahan Kuran, yaşamın insana sunulan bir armağan olduğunu ve yaşamı anlamlı kılanın farkında olabilmek duygusu olduğunu belirtti ve Çağın hastalığı olan Alzheimer’e dikkat çekmek ve hastalık hakkında bilinçlendirmeyi amaçlayıp bu etkinliği düzenlendiklerini belirtti.

Uzman Nörolog Doç. Dr Bahar Kaymakamzade Alzhemier hastalığının özellikle 65 yaşından sonra sıklıkla görüldüğünü, Demans ile Alzheimer’in farklı olduğunu belirtti. Demans’ın bunama olarak bilindiğini ancak Alzheimer’in farklı nedenlerle sonradan oluşan klinik bir tablo olduğunu kaydeden Kaymakamzade, Alzheimer’in karar verememe, sık sık unutma, basit kelimeleri bulamama, eşyaları unutma, davranış değişikliği gibi belirtilerle kendini belli ettiğini vurguladı.

Hastalığın en hızlı artığı 85 yaş üzerinde gösterdiğine işaret eden Kaymakamzade, 65 yaş üzeri yüzde 50 etkilenirken, 85 yaş üzerinin yüzde 80 oranında etkilendiğini belirtti. Kaymakamzade, Alzheimer belirtilerinin dikkate alınmasının hastalığın ilerlemesinde çok büyük rol oynadığını dile getirdi.

Erken dönemde hissedilen şikâyetlerde tedaviye başlanmasının önemine vurgu yaparak hastalığın ilerlemesiyle ilk olarak eski hatıraların etkilendiğini kaydeden Kaymakamzade, risk faktörleri olarak da ilerleyen yaş, ailede hastalığın bulunması, genetik olup olmaması, tansiyon-şeker gibi hastalıkların olması, yaşlılarda özellikle kafa travması yaşanması ve down sendromu gibi hastalıkların risk faktörleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de sağlıkla ilgili anlamlı bir etkinliğin

Beldesinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık konusunda beldede başlatılan çalışmalara en kısa zamanda yenilerinin ekleneceğini belirtti.

Konferans sonunda Belediye Başkanı İlker Edip ve Kaymakamzade’ye plaket takdim edildi.

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23/09/2021 12:14