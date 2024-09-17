21 Eylül Uluslararası Barış Günü'nde etkinlikler düzenlenecek

21 Eylül Uluslararası Barış Günü nedeniyle Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), Dayanışma Evi (H4C), United Sports Cyprus (USC) ve The Home Cafe bir dizi etkinlik düzenleyecek.

AHDR’dan yapılan açıklamaya göre, etkinlikler Dayanışma Evi’nde yer alacak.

Etkinlik programı şöyle:

“15.00-16.30 – “Federal Güç Paylaşımı: Barış İçinde Çeşitlilik ve Birlikte Yaşama Üzerine Bir Tartışma.” (İsviçre Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenleniyor)

17.00-19.00 – “Lefkoşa’da Yürüyelim!” Surlariçi yürüyüş turu (Kayıt gereklidir)

17.00-18.00 – Çocuk Etkinlikleri – Minilingo ile Dil Oyunları

18.00-20.00 AHDR Ödül ve Sertifika Töreni – AHDR Barış Elçilerini Kutlama – “Barış İçin Eğitim” Ödül Töreni 2024 – AHDR’nin Irkçılık Karşıtı Kampanyası #look4thestory’un Gösterimi

20.00-20.45 – United Sports Cyprus ile Basketbol Oyunları

20.00-23.00 – DJ Claudio ile Müzik Partisi.”

Bunun yanında gün boyunca Kıbrıs’ta barış ve uzlaşı için çalışan sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirme stantları açılacak; yiyecek ve içecekler sunulacak.

Kayıt ve daha fazla bilgi https://www.home4cooperation.info/ adresi ile +90 533 853 7470 numaralı telefondan elde edilebilir.