21 Eylül Uluslararası Barış Günü’nde iki toplumlu koşu düzenleniyor

 Lefkoşa’da, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü’nde iki toplumlu koşu düzenleniyor.

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02/09/2022
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21 Eylül Uluslararası Barış Günü’nde iki toplumlu koşu düzenleniyor

 Lefkoşa’da, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü’nde iki toplumlu koşu düzenleniyor.

Lefkoşa’da ara bölgede Dayanışma Evi’nden saat 17.00’de başlayacak 6-7 kilometrelik koşuya katılacaklar, Lefkoşa’nın surlar içi bölgesinden geçerek yeniden Dayanışma Evi’ne dönecek.

Hem kuzey hem de güney Kıbrıs’tan katılımcıların yer alacağı geleneksel Barış Günü koşusunu, Reunite Lefkoşa grubu organize etti.

02/09/2022 14:45
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TAGS: koşu, iki toplumlu,
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