Lefkoşa’da, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü’nde iki toplumlu koşu düzenleniyor.

Lefkoşa’da ara bölgede Dayanışma Evi’nden saat 17.00’de başlayacak 6-7 kilometrelik koşuya katılacaklar, Lefkoşa’nın surlar içi bölgesinden geçerek yeniden Dayanışma Evi’ne dönecek.

Hem kuzey hem de güney Kıbrıs’tan katılımcıların yer alacağı geleneksel Barış Günü koşusunu, Reunite Lefkoşa grubu organize etti.

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02/09/2022 14:45