21 Eylül Uluslararası Dünya Barış Günü nedeniyle yarın “Birlikteyiz” etkinliği düzenleniyor

Gazimağusa Belediyesi ile Güney Mağusa Belediyesi, 21 Eylül Uluslararası Dünya Barış Günü nedeniyle yarın Mağusa Suriçi Deniz Kapısı’nda “Birlikteyiz” etkinliği düzenliyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, dış temsilciliklerden yetkililerin de katılacağı ortak kültür etkinliğinde, ülke ve dünya barışı için iki dilde şarkılar söylenecek, birliktelik ve barışa dair umutlar paylaşılacak.

Mağusa Suriçi Deniz Kapısı’nda (Othello Kalesi Yanı) yarın saat 19.30’da yapılacak etkinlik, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Güney Mağusa Belediye Başkanı Simos Ioannou’nun konuşmalarıyla başlayacak.

“Lets Sing Together” konserinin de yer alacağı etkinlik, barışa dair hikayeler ve piyano eşliğinde şiir dinletisi ile devam edecek.