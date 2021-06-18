21 Haziran'da Yoga etkinliği düzenlenecek

Dünya Yoga Günü nedeniyle Yoga etkinliği düzenlenecek. 21 Haziran 2021 pazartesi günü gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Yapılan açıklamaya şöyle:

Vinyasa , Hatha ve Yin Yoga / 18:30 - 20:00 / Yoga Eğitmenleri Sadiye , Güler ve Emi ile Yogisa Yoga ve Yaşam Merkezinde BAHÇEDE bir araya geliyoruz.

21 Haziran yoga günü tüm dünyada tüm yogiler ile aynı anda kutlanıyor. Bu muhteşem enerjinin titreşeceği alanda yoga ve meditasyon ile şifalanmaya davetlisiniz ... Her seviye katılımcıya uygun bir etkinliktir. Yogayı keşfetmemiş veya tarzını belirlemek isteyen kişiler için 3 farklı tür ve eğitmen ile eşsiz bir deneyim fırsatı.

Kendi yoga matını al gel ( Matı olmayanlar İçin stüdyo sınırlı sayıda mat temin edecektir. Yeterli olmaması durumunda havlu getiriniz! ) Covid nedeniyle mat mesafeleri ve kişisel hijyen önlemleri alınacaktır.

Bilgi : 0533 825 88 88

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18/06/2021 20:56