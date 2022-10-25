21 kaçak cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda ülkede kaçak olarak bulundukları tespit edilen 21 zanlı tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İsmail Çarık, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan 21 zanlının KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek suçlarına methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 21 Ekim 2022 tarihinde Minaereliköy'de Kirli Sanayi Bölgesinde bir apartman içerisinde bir polis ekibi tarafından yapılan soruşturmada zanlıların yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’ de izinsiz kaldıkları tespit edilip ve KKTC’ de ikamet izinsiz ikamet ettikleri tespit edildiklerini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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25/10/2022 14:53