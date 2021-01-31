21 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Polis, sokağa çıkma yasağı kapsamında 21 kişinin yasağı ihlal ettiğini açıkladı.
31/01/2021
Polis, sokağa çıkma yasağı kapsamında 30-31.01.2021 tarihleri arasında 21 kişinin yasağı ihlal ettiğini açıkladı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 30-31.01.2021tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 21 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir.