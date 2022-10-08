21 mülteci tespit edildi

Greko Burnu’nun 14 deniz mili açıklarında, geçtiğimiz gün, refakatçisiz bir çocuğun da bulunduğu toplam 21 mültecinin yer aldığı bir bot tespit edildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum polisinin botu kullandığı tespit edilen 26 yaşındaki erkek bir şahsı tutukladığını yazdı.

Habere göre 26 yaşındaki şahıs mahkeme önüne çıkarıldı.

-Çekya’dan yardım

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise Çekya’nın, Güney Kıbrıs’a yönelik artan mülteci akını nedeniyle 1 milyon Euro değerinde katkı yapacağını yazdı.

Gazete Çekya’nın Güney Kıbrıs’a yapacağı maddi katkıya yönelik anlaşmanın, MED 5 zirvesi çerçevesinde Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ile Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan tarafından dün imzalandığını belirtti.

Ön cephedeki 5 Akdeniz ülkesinden (Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Malta) oluşan MED 5 zirvesi, yeni bir Avrupa İltica ve Göç Anlaşması’nı teşvik etmek amacıyla Baf’ta (7-8 Ekim’de) toplantı gerçekleştiriyor.

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08/10/2022 14:18