21 Üniversitenin Rektöründen Tatar'a destek

ads ads ads ads
14/04/2021

ads
ads
21 Üniversitenin Rektöründen Tatar'a destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren 21 üniversitenin Rektör ve Rektör temsilcileri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayanan çözüm önerisini desteklediklerini bildirdi. 

İmzalanan bildiride, “Kıbrıs meselesinin çözümü amacıyla 1968 yılından beri sürdürülen ve başarısızlıkla sonuçlanan müzakere süreçlerinin artık yeni bir zeminde yürütülmesi kaçınılmaz olmuştur” denildi.

Bildiride, mevcut parametreler çerçevesinde müzakerelere devam etmenin geçmişte sonuç getirmediği gibi ilerisi için de bir sonuç vermeyeceği kaydedildi ve “Kıbrıs’ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir antlaşmaya ancak iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde bir işbirliği ile ulaşılabilir” denildi.

Bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“18 Mart 2021 ve 12 Nisan 2021 tarihlerinde, Sn. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında gerçekleştirilen Rektörler toplantılarında sağlanan mutabakat çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversitelerin aşağıda imza sahibi Rektörleri ve Rektör temsilcileri olarak, Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’ın 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+BM gayrı resmi Kıbrıs görüşmeleri öncesi, Kıbrıs Türk halkının yıllardır büyük bir özveri ile sürdürdüğü varoluş mücadelesine yakışır bir şekilde ortaya koyduğu, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayanan çözüm önerisini desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Bildiriye imza atan Rektör ve Rektör temsilcilerinin listesi ise şöyle:

1-

Akdeniz Karpaz Üniversitesi

Rektör

Prof. Dr. Mehmet Nesip Öğün

2-

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi

Rektör

Prof.Dr. Enver Arpa

3-

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi

Rektör

Prof. Dr. Asım Vehbi

4-

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi

Rektör

Prof.Dr. Zafer Ağdelen

5-

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Rektör

Prof. Dr. Aykut Hocanın

6-

European Leadership Üniversitesi

Rektör V.

Yrd. Doç.Dr. Şenay Sahil Ertan

7-

Girne Amerikan Üniversitesi

Rektör

Prof.Dr. Tulin Bodamyalı

8-

Girne Üniversitesi

Rektör Y.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu

9-

İstanbul Teknik Üniversitesi
KKTC Kampüsü

Rektör V.

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kanan

10-

Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi

Rektör

Prof. Dr. Fuat Bayram

11-

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

Rektör

Prof.Dr. Gökçe Keçeci

12-

Kıbrıs Batı Üniversitesi

Rektör

Prof. Dr. Ömer Camcı

13-

Kıbrıs İlim Üniversitesi

Rektör

Prof.Dr. Lale Ayşegül BüyükgörneçÇ

14-

Kıbrıs Sağlık  ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

Rektör

Prof.Dr. İbrahim Levent Taner

15-

Lefke Avrupa Üniversitesi

Rektör

Prof.Dr. Mehmet Ali Yükselen

16-

Onbeş Kasım Kıbrıs Ünviersitesi

Rektör

Prof.Dr. Remziye Terkan

17-

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Kuzey Kıbrıs Kampüsü

Rektör

Prof. Dr. Ömer Turan

18-

Rauf Denktaş Üniversitesi

Rektör

Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak

19-

Uluslararası Final Üniversitesi

Rektör

Prof. Dr. Hüseyin Yaratan

20-

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Rektör

Prof. Dr. Halil Nadiri

21-

Yakın Doğu Üniversitesi

Rektör

Prof.Dr. Ümit Hassan
14/04/2021 14:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: ersin tatar, federasyon, kktc, rekötr
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.