21 yaşındaki bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 21 yaşındaki M.K.'nin evinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu.

Gazimağusa’da bir ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, M.K.’nin (E-21) tasarrufunda 1 adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu. Polis M.K.’yi tutukladı.



04/01/2020 12:56