21 yaşındaki bir kişi tutuklandı
Gazimağusa’da 21 yaşındaki M.K.'nin evinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu.
04/01/2020
HK
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Gazimağusa’da 21 yaşındaki M.K.'nin evinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu.
Gazimağusa’da bir ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, M.K.’nin (E-21) tasarrufunda 1 adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu. Polis M.K.’yi tutukladı.