21 yaşındaki bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 21 yaşındaki M.K.'nin evinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu.

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04/01/2020
HK

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21 yaşındaki bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 21 yaşındaki M.K.'nin evinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu.

Gazimağusa’da bir ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, M.K.’nin (E-21) tasarrufunda 1 adet  içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu. Polis M.K.’yi tutukladı. 
 

04/01/2020 12:56
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TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs, kktc, mağusa
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