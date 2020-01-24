21 yaşındaki futbolcu yaralandı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden 21 yaşındaki futbolcu beton duvara çarparak durabildi.

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24/01/2020
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21 yaşındaki futbolcu yaralandı

Girne alt geçitte meydana gelen trafik kazasında, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Mete Kuşappi, yol kenarındaki beton duvara çarparak durabildi.

Kuşappi, ihbar üzerine olay yerine giden polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

24/01/2020 10:22
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TAGS: girne, kaza, haber
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