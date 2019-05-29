21 yaşındaki genç yoğun bakıma alındı!

Yedidalga'da Çukur Galif Plajında bugün saat 13.30 sıralarında, 21 yaşındaki Emre Aşçı iskeleden denize daldığı sırada zemine çarpması sonucu yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olayda yaralanan Emre Aşçı kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından boyun kırığı teşhisi ile Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.