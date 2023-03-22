21 yaşındaki Hülya Ayalılar ağır yaralandı

Hülya Ayalılar, Yenişehir bölgesinde 3’üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

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22/03/2023

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21 yaşındaki Hülya Ayalılar ağır yaralandı

Lefkoşa’da 2018 yılında yüksekten düşerek yaşamını yitiren Leyla’nın ikiz kardeşi 21 yaşındaki Hülya Ayalılar, Yenişehir bölgesinde 3’üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan Ayalılar, Genel Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Hülya Ayalılar için acil 'B pozitif' kan arandığı da duyuruldu.

22/03/2023 15:28
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TAGS: Hülya Ayalılar
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