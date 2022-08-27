21 yıl önce: Cem Yılmaz ve Ege'den askerlik hatırası

Ünlü şarkıcı Ege, komedyen Cem Yılmaz ile birlikte 21 yıl önce çekilen askerlik fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.

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27/08/2022

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21 yıl önce: Cem Yılmaz ve Ege'den askerlik hatırası

Şarkıcı Ege'nin, askerliğini ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 2001'de Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptığı ortaya çıktı. 

21 yıl önce Yılmaz ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, paylaşımına "Cem Yılmaz ile askerlik hatırası. Kazak babamındı" notunu düştü.

27/08/2022 13:49
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TAGS: Cem Yılmaz, Ege
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