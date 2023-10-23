21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Edward Elgar konseri ile devam ediyor

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23/10/2023

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21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Edward Elgar konseri ile devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin organizasyonunda bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali,  çarşamba akşamı İngiliz Besteci Edward Elgar’ın eserlerinden oluşacak Keman – Piyano Resitali ile devam edecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, Kemancı Ozan Akkol ve Piyanist Ece Sözer’in sahne alacağı Bellapais Manastırı’ndaki Resitalde, Elgar’ın Chanson de nuit, Chanson de matin, Salut d'amour, Romance, Mazurka, In Smyrna ve Mi Minor Keman – Piyano Sonatı eserleri seslendirilecek.

Konser saat 20.30’ da başlayacak.

Festival 31 Ekim Salı akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak LBO / The Beatles Gecesi Konseri ile devam edecek.

Konser biletleri Deniz Plazalar'dan ve online olarak: biletfest.com dan alınabilir. 

23/10/2023 10:21
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TAGS: 21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs, Müzik Festivali, Edward Elgar, konser
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