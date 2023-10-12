21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali KKTC CSO ve Deniz Şensoy konseri ile devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin organizasyonunda bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) & Kemancı Deniz Şensoy konseri ile devam ediyor.

Ali Hoca yönetimindeki KKTC CSO, solist olarak yer alacak kemancı Deniz Şensoy’ a Mendelssohn’un çok sevilen Mi minör Keman Konçertosu yorumunda eşlik edecek.

Konserde ayrıca Mendelssohn’un Fingal Mağrası Üvertürü ile Schubert’in 3. Senfonisi de yer alacak. Konser saat 20.30’da başlayacak.

Festival 17 Ekim Salı akşamı Bellapais Manastırı’nda verilecek Atakan Sarı & Yiğit Tan Piyano-Çello Resitali ile devam edecek.

Festival konser biletleri Deniz Plazalardan ve online olarak biletfest.com adresinden sağlanabiliyor.