Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen 21. Üniversite Spor Oyunları başlıyor. 8 Kasım 2022 (yarın) bilardo branşı ile başlayacak olan oyunlar 22 farklı branşta oynanacak. Bu yıl 21’inci kez düzenlenecek olan oyunlarda takım sporlarını içeren branşlar lig statüsü şeklinde oynanacak.

Kınacı: “Hedefimiz bir önceki yıldan daha iyi bir organizasyon”

21. Üniversite Spor Oyunları ile ilgili konuşan KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, yeni sezonun heyecanı içerisinde olduklarını ve güzel bir dönemin kendileriyle olmasını dilediğini söyledi. Üniversite Spor Oyunları’nın 22 farklı branşa hizmet edeceğini ve binlerce sporcunun bu vesile ile sporla buluşacağını kaydeden Kınacı, “Hedefimiz her zaman olduğu gibi bir önceki yıldan daha iyi bir organizasyon. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, bu süreçte üniversitelerimiz ile devamlı istişare içerisinde olduk. Onlara da hem yeni sezonun hayırlı olmasını dilerim hem de yanımızda oldukları için teşekkür ederim.”dedi.

“İmkansızlıklara rağmen yıllardır işin altından kalkıyoruz”

Hüseyin Aşkın Kınacı, spora ayrılan bütçenin yetersizliğine ve birçok imkansızlığa rağmen yıllardır bu işin altından kalktıklarını ve organizasyonlarını sıkıntısız tamamladıklarını ifade ederek, “Yine imkansızlıklarla başlıyoruz. Bizim amacımız üniversitede öğrenim gören gençlerin sporla buluşması, yoğun üniversite eğitim sürecinden az da olsa kurtulup, hem fiziksel hem de mental anlamda gelişmeleri. Biz buna odaklandık.”diye konuştu. Bu yıl da her yıl olduğu gibi iyi organize olduklarını ve iyi bir sezon geçireceklerine inandıklarını kaydeden Kınacı, “Şahsım ve yönetim kurulum adına 21. Üniversite Spor Oyunları’na katılacak tüm branşlardaki takımlara, sporculara, antrenörlere, hakemlere ve yöneticilere başarılar dilerim. Sakatlıksız, sağlıklı bir dönem olması en büyük dileğimizdir.”dedi.

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07/11/2022 14:51