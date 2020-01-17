'21. Yüzyıl İnsanlık Forumu' başkanlığına Ferhat Atik seçildi

Dokuz ülkenin forum delegasyonları tarafından oluşturulan ve ismi “21. Yüzyıl İnsanlık Forumu”olarak belirlenen Çağdaş İnsan Hakları Forumu ilk yönetim kurulu toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Türkiye, Bengladeş ve KKTC yanında forum delegasyonuna Hindistan, Azerbaycan, İran gibi ülkeler de temsil edildi.

BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI İKİ YAZAR OLDU

Dünyaca ünlü insan hakları aktivisti Shahriar Kabir’in girişimleri ile oluşan formun yapılan ilk toplantısında tüm katılımcı, forum delegasyonlarının ortak kararı ile, forumun başkanlığına yazar, yönetmen ve akademisyen Ferhat Atik, başkan yardımcılığına yazar, neyzen ve Sufi Akademi Başkanı Hakan Mengüç, forum genel sekreterliğine ise gazeteci, insan hakları aktivisti, sunucu ve müzisyen Shakil Reja Efti getirildi. Ayrıca forumun onursal üyeleri ise dünyaca ünlü gazeteci, yönetmen ve insan hakları aktivisti Shahriar Kabir, Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi ve İstiklâl Marşı’nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un torunu Aydemir Güler ve Rosetta World Literatura Onur Ödülü sahibi, şair, yazar ve oyuncu Tarık Günersel olarak belirlendi.

21.Yüzyıl İnsanlık Forumu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada; “21. Yüzyıl İnsanlık Formu”nun, Çağdaş İnsan Hakları Formu olarak nitelendirilmesinin sebebinin; dünyanın hızlı bir değişim gösterdiği günümüzde, yeni yüzyılın, yeni ve çağdaş bakış açılarıyla, insan hakları savunuculuğu ve insanlık için önemli olan her konunun öncelikleri olmasından dolayı olduğu vurgulandı.

21.Yüzyıl İnsanlık Forumu dünyanın neresinde olursa olsun, tüm aktivistleri bir araya getirmek ve formun kuruculuğunu üstlenen Türkiye ve Bengladeş devletleri arasında gerçekleşecek tüm çalışmaları, dünyaya yayarak, dünyada gelişen insanlığa ait her durum için de çalışmalar yapmayı hedeflemekte.

21.Yüzyıl İnsanlık Formu’nun ilk toplantısında yapılan konuşmalarda, laik İslam’ın gerekliliği, gelecekteki inan hakları yapıları ve sufi yaklaşımlarda hoşgörü irdelenirken, başkan yardımcısı olarak seçilen Neyzen ve Sufi Akademi Başkanı Hakan Mengüç’ün anlatımları büyük ilgi topladı.

FORUM MANİFESTOSU BİR ÇAĞRI İÇERİYOR

“Gezegenimiz ortak zeminimizdir. Bu nedenle tüm insanlar gelecekten sorumludur. Bu sorumluluk demokrasi ile gelişir. Bu nedenle, laik, insancıl değerlerin; özgür düşünüş ve ifade ile cinsiyet eşitliği gözeterek, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile uyumlu bir forum oluşturmaya karar verdik. Umarız bu, dünya çapında bir dayanışmaya yol açar, daha çok soykırım (genocide) ve çevre tahribatı (ecocide) olmaması sağlanır. Büyük resim ile yerel gerekleri birlikte gözeten küresel yaklaşımla, UNESCO’nun amacı, verimli güç birliği yapmamız için pratik bir kılavuz olabilir. 21. Yüzyıl İnsanlıkFormu büyüyen bir ağacın dallarından biri sayılabilir. Bu duyurumuz bildirge olduğu kadar, çağrıdır da.”

17/01/2020 12:18