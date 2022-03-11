Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “21. Yüzyıl Öğretmeninin Genel Yeterlilikleri Çalıştayı” başladı.

Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de saat 09.30’da başlayan çalıştay, üç farklı oturumda gerçekleşecek ve 16.15’e kadar devam edecek.

Yirmi birinci yüzyılda öğretmenlerin sahip olması gereken yeterliliklere dair dış paydaş görüş ve önerilerinin toplanıp raporlanacağı çalıştaya, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, eğitim uzmanları, üniversite rektörleri, kamu ve özel okulları temsilen okul müdürü, muavini, öğretmenleri ve eğitim sendikaları katıldı.

Oturumlar öncesinde, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ birer konuşma yaptı; Talim ve Terbiye Kurulu üyelerinden Salih Sarpten bir sunum gerçekleştirdi.

Açılış konuşmaları ve sunumun ardından, “21. yüzyılda öğretmen genelde hangi alanlarda bilgi ve beceri sahibi olmalıdır?”, “21. yüzyılda öğretmen genelde hangi tutum ve değerlere sahip olmalıdır?” ve “Öğretmen kendi kişisel ve mesleki gelişimi için nasıl bir yıl izlemelidir?” konuları üzerinde sırasıyla oturumlar başladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: “ÖĞRETMENLERİMİZİN YETERLİLİKLERİN TAM VE ÇAĞDAŞ OLMASI, ÖĞRENCİLERİ DÜNYAYLA BULUŞTURABİLMELERİ BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZDIR”

Çalıştayda konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tüm katılımcılara katkıları için teşekkür ederek, çalıştayın hayırlı olmasını diledi.

Çavuşoğlu, geçmişte, kendisinin öğretmenlik yaptığı dönemlerde ihtiyaç duyulan yeterlilikler ve bugünün ihtiyaçları karşılaştırıldığında büyük farklılıklar olduğuna işaret ederek, kadroya girmek için diplomanın yeterli olduğunu ancak emekliliğe kadarki 36-40 yıllık süreç boyunca, diplomanın yeterli sayılamayacağına, bu noktada, kişisel ve mesleki gelişimin büyük önem arz ettiğine değindi.

Atatürk’ün “Yeni nesil öğretmenlerin eseri olacaktır” sözüne atıfta bulunan Çavuşoğlu, “Öğretmenlerin dokunduğu her yerde ya çiçek açar ya açık çiçek kurur” dedi ve kendini geliştiremeyen bir öğretmene sahip bir öğrencinin geleceğe giden yolda yaşayacağı sıkıntılara dikkat çekti.

Bakan Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimizin yeterliliklerinin tam ve çağdaş olması, öğrencileri dünyayla buluşturabilmeleri bizim için olmazsa olmazdır” dedi.

Ülke üniversitelerinde görev alan ve bilgi anlamda öğrencileri dünyayla buluşturabilecek düzeyde akademisyenlerin olduğuna ve bu kişilerin yetiştireceği öğrencilerin ve sonrasında gelecek nesillerin uluslararası standartlarda yeterli olacağına inanç belirten Çavuşoğlu, ekonomik kriz nedeniyle özellikle uluslararası eğitime giden öğrenci sayısında azalma olduğunu ancak hedeflerinin bu sayıyı artırmak olduğunu belirtti.

“EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİREMİZ, TARİHİNİN EN YÜKSEK PERFORMANISINI GÖSTERİYOR”

Öğretmenlerin eğitilmesinde, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’nin, dönemine göre kapasitesi elverdiğince hizmet içi kurslar düzenlediğini ve bugün, dairenin tarihinin en yüksek performansını gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, ancak bu sistemin yeterli olmadığını dile getirdi ve Bakanlık’ın zafiyetlerinin bu çalıştay sonucunda ortaya çıkmasını beklediğini söyledi.

Özellikle pandemi döneminin, ihtiyaçların çeşitliliği ve yeterlilik sıkıntılarının neler olduğunu ve ne kadar tartışılması gerektiğini ortaya koyduğunu kaydeden Çavuşoğlu, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen öğretmenlerin çok kısa sürede bilgisayar öğrendiği, öğrettiğini, kendi imkanlarıyla çevrim içi ortamda ders hazırlayıp sunduğunu belirtti ve tüm bu emekleri ne kadar takdir ettiğini ifade etti.

“Öğretmenlerimizin eksikliklerin birinci sorumlusu kendimi tutuyorum. İkinci sorumlusu olarak Bakanlık’ı, daha sonra siyaseti ve kendi gelişimini tamamlayamamış öğretmenleri sorumlu tutuyorum” diyen Çavuşoğlu, çalıştay sonuçlarının kendilerine ışık tutacağını ve yazıya dökülenleri hayata geçireceklerini söyledi.

“AKADEMİK, BEDENİ, FİKRİ PERFORMANSI VE MUTLULUK DERECESİ YÜKSEK NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZ. BUNUN DA ANAHTARI BİZİZ”

Çavuşoğlu, hükümet programında yer verdikleri “her okula internetin sağlanacağı” hedefinden memnun olmadığını da belirterek, Avrupa’daki okullarda artık bilgisayar dersi verilmediğini, buna ihtiyaç duymadıklarını ancak ülke olarak halen bunun mücadelesi verildiğini kaydetti.

“Akademik, bedeni, fikri performansı, mutluluk derecesi yüksek nesiller yetiştirmeliyiz. Vursalar ölmesin, ölemesin, böyle nesiller istiyoruz. Bunun da anahtarız biziz” şeklinde konuşan Çavuşoğlu, hedeflerinin ülke öğretmeninin, bir Avrupa ülkesindeki okulda eğitim verebilecek yeterlilik ve bilgi birikimine sahip olmasını sağlamak ve yeni nesillerin kendi insanı yanında dünya insanına hizmet edebilecek seviyeye gelmesi olduğunu söyledi.

AVCI: “HERKES MEZUN OLACAK. AMA HERKES AYNI DÜZEYDE MEZUN OLMAYACAK”

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Avcı ise, kendisinin yeni nesiller yetiştiren öğretmenler ve akademisyenlerin tanımında bir ayrım yapmadığını belirterek, öğretmenliğin, sorumluluğu çok fazla ancak emeğinin karşılığını veren bir meslek olduğunu söyledi ve yıllar sonra öğrencileriyle karşılaştığında duyduğu hazdan bahsetti.

Üniversitede eğitim vermeye bir süre ara verdiğini, döndüğünde ise bambaşka bir dünyayla karşılaştığını ve ayak uydurabilmek için birçok yeni beceriyi kazanması gerektiğini anlatan Avcı, artık mezuniyet diplomasının yeterli olmadığını, önemli olanın diplomanın yanında yabancı dil, networking, teknolojik ve iletişimsel başarı gibi beceriler olduğunu söyledi.

“Herkes mezun olacak ama herkes aynı düzeyde mezun olmayacak” diyen Avcı, öğretmenlikte de durumun aynı olduğunu, 21. yüzyılın getirdiği değişimlere ayak uydurmanın bir şart olduğunu belirtti.

“BAKANIMIZ VE ÖĞRETMENLERİMİZDE GEREKEN HEYECAN VARDIR”

Avcı, “50 yıl sonra nerede olmak istiyoruz?” sorusunun sorulması gerektiğine de kaydederek, üniversitelere geleceğin bölümlerini açmaları konusunda talepte bulunduğunu çünkü artık önemli olanın mezun vermek değil, o mezunların aranıyor olması gerektiğini söyledi.

Dünyada yaşanan olumsuzlukların olumluya çevrilebileceğini anlatan Avcı, Bakan Çavuşoğlu ve öğretmenlerde gereken heyecanı gördüğünü belirti ve çalıştayın hayırlı olmasını diledi.

AKTUĞ: “DÜNYADA YAŞANAN GELİŞMELERE PARALEL OLARAK, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN DE DEĞİŞİME UĞRAMASI KAÇINILMAZDIR”

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Aktuğ ise, yıllar boyunca birçok düşünür tarafından anahtar meslek olarak tanımlanan ve diğer tüm mesleklerin anası kabul edilen öğretmenlik mesleğinin, yıllar içerisinde dünyadaki gelişmelere paralel olarak değişiminin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Aktuğ, Çalıştay’ın amacının, eğitim teknolojileri, öğretim programları, altyapı gelişimi, gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışların zemininin oluşturulması, eğitim sisteminin geliştirilmesi ve bu sistem geliştirilirken, öğretmenin de yerinin pekiştirilmesi ve öğretmenin toplum içerisindeki statüsünün uluslararası düzeye getirilmesi olduğunu belirtti ve katılan herkese teşekkürlerini iletti.

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11/03/2022 13:32