‘21. Yüzyıl ve Ortadoğu’ isimli panel gerçekleştirildi

Girne Belediyesi ve Girne Düşünce Derneği işbirliğinde, Gazeteci Yazar Mehmet Altan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘21. Yüzyıl ve Ortadoğu’ isimli panel düzenlendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Hüseyin Tüccar’ın moderatörlüğünü üstlendiği panel, dün saat 18.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleşti.

Yaklaşık 1.5 saat süren panelde ‘Ortadoğu’nun tarihsel süreci’, ‘Ortadoğu’daki güncel durum’, ‘Ortadoğu’da yaşanılanların çevre ülkelere ve Kıbrıs’a etkileri’, ‘Ortadoğu’da yaşanılanlara etken olan aktörler ve faktörler’ gibi konu başlıklarının yanı sıra ‘Kıbrıs ve Kıbrıs’ta süregelen politik süreçler’ de ele alındı.