211 kilo hint keneviri ele geçirildi

Güney Kıbrıs’ta, Narkotikle Mücadele Biriminin 2023 yılının ilk 6 ayında 211 kilo hint keneviri ele geçirdiği haber verildi.

Narkotikle mücadele biriminin, 1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 tarihleri arasında ele aldığı 568 dava sonucunda 211 kilo hint keneviri, 16 kilo hint keneviri reçinesi, 3 buçuk kilo kokain, 1 kilo 200 gram eroin, 5 kilo metamfitamin, bin 586 adet de ecstasy hapı ele geçirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, geçtiğimiz yılın aynı döneminde ele alınan dava sayısının ise 554 olduğunu belirtti.

Öte yandan haberde, Rum polisinin dün Güney Lefkoşa sakinin 45 yaşındaki bir kişinin evinde yaptığı aramada ise, 426 gram hint keneviri yanı sıra 4 adet ekili hint keneviri bitkisi ele geçirdiği kaydedildi.