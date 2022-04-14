211 yeni vaka 1 can kaybı!

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14/04/2022

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211 yeni vaka 1 can kaybı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9230 olup, 211 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

105 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 48 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 5  kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

14 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9230  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 211  

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.593.265

Toplam Vaka Sayısı: 91.596            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.084                

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3282   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33   

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3245

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 477

14/04/2022 18:39
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TAGS: 211 yeni vaka 1 can kaybı!
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