Rekor cezaya jet yanıt

Google’ın telefon pazarında tekele dönüşmesi dolayısıyla başlatılan inceleme sonuçlandı. Reuters’ın Bloomberg’e dayandırdığı son dakika haberinde Avrupa Komisyonu, Google’ 5 milyar dolar para cezası verdi. Komisyon, Google’ın akıllı telefon üreticileriyle yaptığı incelemeleri tamamlıyordu.

Avrupa Komisyonu’nun ABD’li teknoloji devine arama motoru alanında haksız rekabetle tekelleştiği gerekçesiyle başlattığı soruşturma tamamlandı. Geçen aylarda gündeme gelen iddia sonucunda Google’a 11 milyar dolar ceza ödemesi gündeme gelmişti. Yetkililer Google’ın android platformunda Chrome internet tarayıcısı ve diğer servislerin haksız rekabet sağladığını duyurdu.

Bloomberg’in haberinde resmi açıklamanın öğle saatlerinde yapılacağı belirtilirken, bu cezanın rekor seviyede olduğu aktarıldı. Bloomberg’e konuşan bir yetkili, daha önceki en yüksek cezanın 2.4 milyar euro olduğunu aktardı.

Bu gelişme, bundan böyle telefon üreticilerinin Google’ın uygulamalarını kullanmalarının önüne geçebileceğine dair yorumlar yapıldı. Bu durumda Google’ın android işletim sisteminde ne gibi değişimler olacağı henüz bilinmiyor.

Google'dan jet yanıt

Google tarafından karar sonrası açıklama yayınlarak " android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir. Komisyon’un kararını temyize götüreceğiz" denildi.