214 milyon dolarlık 'corona' kaybı

Yıllık 9 milyar dolar hasılat rakamıyla ABD'nin hemen arkasında dünyanın en büyük ikinci sinema sektörüne sahip ülkesi olan Çin, corona virüs nedeniyle 214 milyon dolarlık hasılat kaybı yaşadı. Ülkede sinema salonlarını açmak ve film çekmek katı kurallara bağlandı.

214 MİLYON DOLARLIK KAYIP

Yaklaşık 70 bin sinema salonu bulunan Çin, yıllık 9 milyar dolar hasılat rakamıyla ABD'nin hemen arkasında dünyanın en büyük ikinci sinema sektörüne sahip ülke olarak yer alsa da Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgını, sinema gişesini de vurdu. Pek çok sinema salonunun kapatıldığı Çin’de iki ayda 214 milyon dolarlık hasılat kaybı yaşandı.

Geçen yıl ocak ve şubat aylarında toplam hasılat 217 milyon dolarken, bu yıl aynı dönemde ancak 31,3 milyon dolar hasılat elde edildi. 2018’de aynı dönemdeki toplam hasılat 241,6 milyon dolardı.

SİNEMA SALONLARI KAPATILDI

Çin Yeni Yılı öncesi, 23 Ocak itibarıyla Wuhan’da ve Hubei eyaletindeki başka şehirlerde virüs salgını başlamasıyla sinema salonları kapatılmıştı.

Sinema operatörlerinin sinema salonlarını yeniden açabilmeleri, belli kurallara bağlandı. Sinema bileti alanların kişisel bilgilerinin kaydedilmesi, her gösterimden sonra salonların iyice dezenfekte edilmesini gerektiren kriterlere uyulması halinde yetkililer salonların yeniden açılmasına onay veriyor.

FİLM ÇEKEBİLME KRİTERLERİ

Film çekilebilmesi de zorlu kriterlere bağlandı. 50’den az sayıda kişiden oluşan film ekipleri, yetkililerden onay aldıkları takdirde Pekin'de sinema çekimlerine devam edebiliyor. Ancak vücut sıcaklıklarının 37,3 dereceyi geçmemesi gerekiyor. 50 kişiden daha fazla sayıda çalışandan oluşan ekiplerin ise salgın bitene kadar Pekin’de çekim yapmalarına izin verilmiyor. Salgından etkilenen Hubei bölgesinden Pekin’e giden sinema ekiplerinin herhangi bir yapımda yer almalarına izin verilmiyor.

Çin’de daha önce öngörüldüğü gibi mart ayında da sinema salonları açılamıyor. 80 binden fazla kişinin virüsten etkilendiği Çin’de 2914 kişi hayatını kaybetti.

03/03/2020 11:10