Devlet Piyangosu’nun 28 Şubat tarihli çekilişinde isabet eden 300 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildi.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin Girne bölgesi sakinlerinden ismini vermek istemeyen talihli tarafından teslim alındığı bildirildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

02/03/2020 13:00