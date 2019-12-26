Balıkesir'de art arda 2 deprem

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,7 ve 3,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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26/12/2019

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Balıkesir'de art arda 2 deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 04.55'de meydana gelen sarsıntı, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremden 1 saat sonra Altıeylül'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntı da 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kaynak: TRT Haber

26/12/2019 10:57
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TAGS: Türkiye, HABER, KIBRIS, Balıkesir’de, art, arda 2, deprem
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