Balıkesir'de art arda 2 deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 04.55'de meydana gelen sarsıntı, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremden 1 saat sonra Altıeylül'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntı da 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kaynak: TRT Haber

26/12/2019 10:57