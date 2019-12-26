Balıkesir'de art arda 2 deprem
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,7 ve 3,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
26/12/2019
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Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 04.55'de meydana gelen sarsıntı, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremden 1 saat sonra Altıeylül'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntı da 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kaynak: TRT Haber