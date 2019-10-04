Hayvanları Koruma Günü nedir? 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, 15 Ekim 1978 tarihinde Paris'teki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Merkezi'nde düzenlenen bir tören ile ilan edildi. Bu metin, 1989 yılında Hayvan Hakları Birliği tarafından tekrar düzenlenerek 1990 yılında UNESCO Genel Direktörü'ne sunulmuş ve aynı yıl halka açıklanmıştır.

Türkiye'de hayvan hakları 2004 yılında yasa ile koruma altına alınmıştır. Hayvanların, doğanın onlara tanıdığı yaşama haklarını korumak için gerekli hükümler yasal güvenceye alınmış ve bu hükümleri ihlal edenlere çeşitli cezalar verilmesi öngörülmüştür.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NEDİR?

Dünya Hayvan Günü, hayvan hakları ve refahı için kutlanan uluslarası bir eylem günüdür. Hayvanları Koruma Günü 4 Ekim'de kutlanır.

Hayvan hakları, hayvanların insancıl muamele görmelerini sağlayan haklar. Özellikle hayvanların tibbi ve kozmetik deneylerde kullanılması, derisi için öldürülmesi, eğlence için avlanması ve hayvancılık sektöründe uygunsuz alanlarda yetiştirilmesi, hayvan hakkı ihlalleri olarak tanımlanmaktadır. 4 Ekim'de bu sorunlara dikkat çekilir.

HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE DEVAM EDİYOR

Her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanırken, küresel olarak hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamele devam ediyor. İspanya'da boğalar boynuzları yakılarak halk arasına salınıyor, Bulgaristan'da köpekler ipe asılıyor, Japonya'da balina, yunus ve foklar vahşice avlanıyor, Çin'de minik hayvanlar anahtarlıklar içerisine hapsediliyor, Güney Amerika'da boğalar güreştiriliyor ve Filipinler'de tavuklar dövülerek öldürülüyor.

Dünyanın birçok yerinde hayvanlar, sirk ve gösteri alanlarında zincirlere tutsak ediliyor, eğitim amacıyla iplere bağlanıyor, elektriğe maruz bırakılıyor, kancalı sopayla dövülüyor, kırbaçlanıyor ve doğal yaşamından koparılıyor. Bazı hayvanlar, yük çekmek için kullanılırken, bazıları kürkleri için öldürülüyor, bazıları üzerinde ise deneyler yapılıyor.

HAYVANLARI KORUMA FAALİYETLERİ

Dünyanın önde gelen uluslararası hayvan hakları örgütleri, hayvan haklarını ve refahını kurumayı hedefleyen faaliyetler yürütüyor. Bunlardan bir tanesi de Londra merkezli Dünya Hayvan Koruma (WAP) örgütü.

WAP'ın 2018 tarihli raporuna göre, Myanmar ve Vietnam'da ayıların köpeklere saldırtılmasını önlemek için 35 bin insana eğitim verildi.

Pakistan'da gösteri için tutsak edilen 13 ayı kurtarılırken, Hindistan'da 52 milyon inek koruma altına alındı.

Dünyada 60 milyondan fazla tavuk üretici firmaların istismarından, 460 bin köpek de afetlerden kurtarıldı.

Yaklaşık 1,6 milyar kedi tedavi edilirken, Afrika'da 97 bin köpek kuduza karşı aşılandı.

04/10/2019 09:47