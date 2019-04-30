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Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası Burdur'da

Uluslararası Klasik Müzik Festivali’nde konser vermek üzere Burdur’a gidiyor.

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30/04/2019

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Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası Burdur'da

Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası, Uluslararası Klasik Müzik Festivali’nde konser vermek üzere Burdur’a gidiyor.
Genç Yetenekler Production’dan yapılan açıklamaya göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden aldığı davetle 5 Mayıs’ta Burdur’a gidecek Gençlik Senfoni Orkestrası, burada, ilk yurt dışı konserini verecek.
Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa konserlerinin ardından, ilk yurtdışı konserine hazırlanan orkestrayı, Ersin Kaşif yönetecek.
Burdur’da düzenlenecek 7. Uluslararası Klasik Müzik Festivali 6- 12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
KKTC’nin tek gençlik orkestrası unvanı taşıdığı belirtilen ve 46 müzisyenden oluşan Genç Yetenekler Production Gençlik Senfoni Orkestrası, klasik müzik yanında, klasik rock tarzında, senfonik müzik yapıyor.

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TAGS: Genç Yetenekler Production, haber, kıbrıs, Gençlik, Senfoni, Orkestrası, Burdur’da
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