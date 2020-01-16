Işın Karaca'dan olay yaratacak açıklamalar

Kıbrıslı şarkıcı Işın Karaca, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Karaca, boşanırken imzaladığı protokolü canlı yayında anlattı...

Tuğrul Odabaş'tan ani bir kararla boşanan Işın Karaca, boşanırken imzaladığı protokolü canlı yayında anlattı...

İşte Işın Karaca'nın o açıklamaları..



Tuğrul'un SGK'sı dahil, tüm faturalarını ödüyorum.Sahip olduğum 12 atı Tuğrul'a hibe ettim. Atların bakımı bende... Atların aylık masrafı 20-25 bin TL civarında... Yavrulara ilk 6 ay para vermiyorsun zaten...

12 maddelik bir boşanma protokolü yaptık. Benim huyum bu, gitmem gereken bir yerden hemen giderim.

Boşanma protokolü geldi, pazar akşamı. Tuğrul'a 'Pazartesi imzala' dedim, 'Noterde buluşalım benim de isteklerim var' dedi. Noterde buluştuk, imzaladım ve çıktım. Zaten orada her şey bitti. Son kalanlar da... 'Bana güvenmiyor musun' dedim. 'hayır' dedi. İplerim koptu.

Atlar dışında bir işi yok. Evin bütün ihtiyaçlarını da ben karşılıyordum. Onun tek görevi Mia ile ilgilenmekti.Bir süre sonra kabuk bağlıyorsun. Kabuk bağlamak ne kadar tehlikeli biliyor musun? 'Seni seviyorum' demekle, sevmek mi olur?

16/01/2020 17:04