'Yunanistan, Sakız Adası'na silah yığdı' iddiası

Yunanistan'ın Lozan Antlaşması'na göre ağır silah bulundurulmasının yasak olduğu gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda ağır silah atışları yaptığı öne sürüldü. Türkiye Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım, "İktidar ve yetkililer biliyor, sesini çıkarmıyor" dedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda ağır silah atışları yapıldı.

Sözcü'ye konuşan eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım, Yunanistan'ın mülkiyeti Türkiye'ye ait olan adalarda askeri tatbikat ve ağır silah atışları yaptığını açıkladı.

Yalım, "Yunanistan, gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda, 30-31 Ekim 2018'de top, ağır piyade silahları ve uçaksavar makineli tüfek atışları yaptı. İzmir Çeşme'nin tam karşısındaki Sakız Adası'nda yapılan ağır silah atışları Ege Denizi'ndeki seyir güvenliğini ve hava trafiğini tehlikeye attı. Sakız Adası, 13-14 Şubat 1914 tarihli 6 Büyük Devlet Kararı ve 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması'nın 12. Maddesi'ne göre gayri askeri statüde. Sakız Adası'nın mülkiyeti ile deniz yetki alanları Türkiye'ye bırakıldı. Yunanistan adaya herhangi bir askeri birlik konuşlandıramaz, askeri tatbikat ve ağır silah atışı yapamaz. Yunanistan burnumuzun dibinde gümbür gümbür topçu atışı yaparken ve Türkiye'yi tehdit ederken iktidar, TSK ve yetkililer olanı biteni turist gibi izledi. Yunanistan'a nota bile verilmedi" diye konuştu.