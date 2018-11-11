21'inci çocuğunu dünyaya getirdi

Noel ve Sue Radford çifti, İngiltere'nin en geniş ailesi unvanına sahip.

Ailenin 21'inci üyesi de geçtiğimiz günlerde dünyaya 'Merhaba' dedi.

Çiftin 21'inci çocuğu Bonnie 3.74 kg doğdu.

'Artık yeter' diyen ve daha fazla çocuk istemeyen çift, bu kararı daha önce de aldıklarını ama uygulamadıklarını söylüyor.

21 defa doğum yapan süper anne lakaplı Sue, yaşamı boyunca 800 haftayı hamile olarak geçirdi.

7 yaşındayken eşi Noel ile tanışan Sue ilk çocuğunu 14 yaşında dünyaya getirdi.

İkinci çocuğunu 17 yaşında doğuran Sue bir süre sonra Noel ile evlendi.

Çiftin en büyük çocuğu 29 yaşında.

Hemen hemen her yıl 1-2 bebek doğuran Sue'ya doktorlar her doğum sonrası 'Seneye tekrar görüşürüz' diyor.

Çiftin bir diğer çocuğu 24 yaşındaki Sophie daha şimdiden 3 çocuk annesi oldu.

10 odalı bir evde yaşayan kalabalık aile her gün 18 şişe süt, 4 tuvalet kağıdı rulosu ve 3 paket mısır gevreği tüketiyor.