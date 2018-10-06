22 Eğitmen Hemşire Sertifikalarını Aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen hemşireler için eğitmen programına katılan ve eğitimi başarıyla tamamlayan 22 hemşireye, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.



Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sertifika törenine Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Bakanlık Müdürü Ceyhun Birinci de katıldı.



BAHÇECİ: “GURUR DUYDUK”



Uzman Hemşire Mine Bahçeci, törende yaptığı konuşmada, programın hemşirelerin alanlarında verdikleri hizmette daha etkin ve verimli olabilmeleri için hazırlandığını söyledi.



Bahçeci, program çerçevesinde katılımcı hemşirelerin yerinde ve kaliteli sağlık hizmeti verebilmeleri adına eğitici yönlerinin güçlendirildiğini kaydetti. Bahçeci, “Her grup için 45 saatlik eğitimler verildi. Yoğun bir eğitim ve teorik bilgi verilmesi sonrasında, yazılı sınava giren hemşirelerimiz, poster de sundular ve belli bir yeterliliğe ulaşarak sertifika almaya hak kazandılar. Hepsi için ayrı ayrı gurur duyuyoruz” dedi.



ÇOBAN: “MESLEĞİN İLERİYE TAŞINMASI ADINA ÇOK ÖNEMLİ”



Emekli Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı İsmet Çoban da yaptığı konuşmada, dünyadaki sağlık anlayışının; bireyleri, aileleri ve toplum sağlığını koruyan ve gelişen bir yaklaşımı öngördüğünü dile getirdi.



BESİM: “SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLÜ ORDUSU, KORUYANLAR OLMALI”



Sağlık Bakanı Filiz Besim ise, eğitici programının acil bir gereklilik olduğu bilinciyle hazırlandığını söyledi.



Besim, bugün hastanelerin, bilinçsiz ve sağlıktan uzak kişilerin hasta bakıcılığı gerçeğiyle yüz yüze kaldığına dikkat çekerek, bunun nedeninin de hemşire eksikliği olduğunu ifade etti.



Besim, sağlık sisteminin güçlü ordusunun koruyanlar olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



“Koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek zorundayız. Sağlıkta çok güzel şeyler yapabilirsiniz ama toplumu hastalıklardan korumayı başaramıyorsanız, yaptıklarınızın bir anlamı kalmaz.



Gelecek nesilleri de ancak başarılı koruyucu sağlık hizmetleri ile koruyabiliriz. Koruyucu sağlık hizmetlerini yaymak da ancak eğitimle olur. Şimdi hemşirelerimiz, hastanelerde, sağlık merkezlerinde halkımızı eğitecek. Onlara hastalıklardan nasıl korunacaklarını anlatacak. Bu anlamda hemşirelerin aldığı bu eğitim çok önemlidir.



Bugün dünyada ülkeler, en büyük bütçelerini korucu sağlık hizmetlerine ayırıyorlar. Biliyorlar ki ancak korursak sağlık sisteminde başarı gelecektir.”



“20 EKİM’E KADAR HASTA BAKICILAR İÇİN BAŞVURU KABUL EDİLECEK”



Besim, sırada hasta bakıcıların eğitilmesinin bulunduğunu da hatırlatarak, 20 Ekim’e kadar başvuru kabul edileceğini belirtti.



Bakan Besim, hasta bakıcılık eğitimlerinin 1 Kasım’da başlayacağını da açıkladı ve “Hasta bakıcılık eğitimi ile güçlü, eğitimli ve donanımlı insanlar yetiştirilecek. Yaşlı Bakım Evi Tüzüğü ile artık insanlarımı bilgisiz insanların bakmasına izin vermeyeceğiz. İşte tüm bu gerçekler ve çalışmalar ışığında 45 saatlik eğitim çok önemlidir” dedi.