22 ışık yılı ötede Dünya benzeri gezegen bulundu

Bilim insanları 22 ışık yılı uzaklıkta küçük bir yıldızın etrafında dönen Dünya boyutunda bir gezegen keşfetti.

LTT 1445 Ac diye adlandırılan bu gök cismi, Güneş Sistemi'ne en yakın Dünya boyutundaki gezegen unvanını aldı.

Bir kırmızı cücenin yörüngesinde yer alan gezegen Dünya'nın yaklaşık 1,37 katı kütleye ve 1,07 katı yarıçapa sahip.

Gezegenin Dünya'yla benzerliği olası uzaylı yaşamının bulunabileceğini akla getirse de bilim insanları buna pek ihtimal vermiyor.

Zira bu gök cismi, bilinen şekliyle yaşam formlarına ev sahipliği yapamayacak kadar sıcak.

Yine de Dünya'ya boyut açısından epey benzemesi ve son derece yakın bir noktada keşfedilmesi, gezegenlerin nasıl geliştiğine dair önemli ipuçları sunabilir.

Aynı zamanda Dünya'yı yaşama ev sahipliği yapabilecek kadar farklı kılan faktörlerin ne olduğunu incelemek için faydalı bir model olabilir.

LTT 1445 Ac, ilk olarak 2021'de TESS teleskobuyla fark edilmişti. Bu teleskop ötegezegenlerin keşfinde önemli atılımlara sahne olsa da LTT 1445 Ac'ye dair yeterli netlikte veri sağlayamamıştı. Bu yüzden cismin tam olarak nasıl bir nesne olduğu anlaşılamamıştı.

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden astrofizikçi Emily Pass ve meslektaşları, Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak daha net veriler elde etmeyi başardı.

Gök cismi, Hubble'ın üç numaralı Geniş Alan Kamerasının topladığı yeni veriler ışığında Dünya benzeri bir gezegen diye sınıflandırdı.

LTT 1445 Ac, aynı zamanda son derece farklı bir sistemde yer alıyor.

Bulgulara göre LTT 1445 Ac'nin yörüngesinde döndüğü kırmızı cüce, aslında üçlü bir yıldız sisteminin parçası.

Ötegezegen yıldızına son derece yakın. Öyle ki yıldızın etrafındaki dönüşü sadece 3,12 gün sürüyor. Bu yüzden sıcaklığı 260 dereceye kadar çıkıyor.

Pass, "Ölçümlerimiz önemli çünkü bize bunun muhtemelen çok yakın bir kayalık gezegen olduğunu söylüyor" diye konuştu:

Diğer yıldızların etrafındaki gezegen çeşitliliğini daha iyi anlamamızı sağlayacak yeni gözlemleri sabırsızlıkla bekliyoruz.

Independent Türkçe