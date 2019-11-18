22 Kasım’da Akıncı ve Anastasiadis’e deklerasyon verilecek

İki Toplumlu, Barış İnisiyatifi’ne bağlı sivil toplum örgütleri ve Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi Kıbrıs sendikaları, “barış ve yeniden birleşme için” kitlesel etkinlik yapıyor.

Kitlesel etkinlik programı çerçevesinde 22 Kasım Cuma günü saat 15.30’da Kuğulu Park’ta toplanılarak saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ortak deklerasyon verileceek.

Saat 17.00’de de Lokmacı Kapısı’ndan Rum Başkanlık Sarayı’na yürünerek saat 18.00’de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e deklerasyon verilecek.

Bugün Dayanışma Evi’nde ortak basın toplantısı düzenlenerek, ortak açıklama ile 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilecek görüşmenin önemine dikkat çekldi.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre ortak basın açıklamasında, İki Toplumlu, Barış İnisiyatifi’ne bağlı sivil toplum örgütleri ve Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi Kıbrıs sendikaları, iki toplum liderinin Berlin’deki görüşmesine açık destek verdi.

Cumurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirecekleri buluşmanın, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin yeniden başlaması için önemli bir fırsat oluşturduğu belirtilen açıklamada, görüşmenin Kıbrıs’ın geleceği açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Crans Montana’da görüşmelerin kesintiye uğramasından sonra Kıbrıs sorununun kısır bir durgunluk içerisine girdiği ve bu durumun adanın taksiminin kesinleşmesi açısından önemli tehlikeler yaratmakta olduğu belirtildi.

İKİ TOPLUM LİDERİNE ÇAĞRIDA BULUNULDU

Açıklamada, 25 Kasım buluşması öncesinde iki toplum liderine çağrıda bulunularak, liderlerden gerekenleri yapmaları, sürecin kesintiye uğradığı yerden, mümkün olan en kısa zamanda anlaşmaya varma hedefiyle devamı için istek ve kararlılıkla hareket etmeleri istendi.

Ortak açıklamada “Birleşmiş Milletler’in ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğinin, tek vatandaşlığının, tek uluslararası kimliğinin olacağı bir devlet için iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne ve bütün Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edecek bir çözüm hedefine bağlılık” bir kez daha vurgulandı.

Çözüm ve yeniden birleşme hedefine ulaşılması ve barışın hâkim olması için birlik, koordinasyon ve ortak mücadele hedefiyle bütün emekçilere, bütün siyasal ve sosyal güçlere, bütün Kıbrıslılara dayanışma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, müzakerenin bu kritik anında mantığın, yeniden birleşmenin, barışın ve umudun sesinin net ve güçlü bir şekilde duyulması için herkes iki toplumlu kitlesel etkinliğe katılmaya çağırıldı.

18/11/2019 17:57